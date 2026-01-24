De Luz Casal a Antonio Banderas, y de Keanu Reeves a Bruce Springsteen

En el imaginario popular, las motos se han convertido en sinónimos de libertad, rebeldía y espíritu aventurero. Por eso, no es casualidad que muchas personalidades del mundo del cine, la música o el deporte hayan abrazado esta pasión más allá de las cámaras o escenarios, disfrutándolas en su vida personal. Además se trata de una pasión que va más allá de nuestras fronteras, existiendo múltiples ejemplos de esos famosos, tanto españoles como internacionales, que no solo posan junto a sus motocicletas sino que viven esa pasión con intensidad real.

Españoles a dos ruedas

Luz Casal

En el panorama nacional, Luz Casal ha dejado claro su gusto por las motos en sus redes sociales. En una de sus publicaciones más comentadas, compartió una foto junto a una motocicleta con el comentario “La moto más bonita en la que me he montado nunca. — No, no es mía —”, dejando entrever su fascinación por estas máquinas sobre dos ruedas.

Mercedes Milá

La periodista y presentadora es una aficionada a las motocicletas desde hace años. Milá proviene de una familia con tradición motera (su tío fue creador de la Montesa Impala) y se la suele ver circulando en scooter por Barcelona con total naturalidad.

Karlos Arguiñano

El cocinero popular también es un motero declarado. Más allá de su interés personal por pilotar, en 2009 fue accionista de un equipo de motociclismo (Derbi de 125 cc) y más tarde creó su propio equipo de Moto2 y Moto3, demostrando su implicación en el mundo de las dos ruedas.

Elsa Pataky

La actriz española monta en moto desde los 16 años y ha expresado públicamente su amor por las dos ruedas. Pataky disfruta tanto de la velocidad como del enduro, y en varias ocasiones ha compartido su afición en redes sociales.

Antonio Banderas

El actor malagueño ha declarado que la moto forma parte de su vida y ha tenido varias motocicletas a lo largo de los años. Incluso presentó su propio equipo en el Campeonato Mundial de Moto2, algo que demuestra que su conexión con las motos va más allá de un simple hobby.

Loquillo

El cantante es otro español con una marcada pasión por las motos. Le encantan las custom chopper, y en 2012 llegó a presentar el programa American Chopper, donde exploraba la cultura motera y la personalización de motocicletas.

Pasión por las motos más allá de nuestras fronteras

Keanu Reeves

Keanu Reeves es uno de los actores más conocidos en el mundillo, hasta el punto de ser cofundador de Arch Motorcycle Company, una marca propia de motocicletas de alto rendimiento muy apreciada por aficionados. Por supuesto, tiene un buen garaje repleto de motos de todo tipo.

Pink

La cantante pop es una ferviente amante de las motos, acompañando a su pareja, el ex piloto Carey Hart, en múltiples escapadas y eventos relacionados con el motociclismo.

David Beckham

El ex futbolista ha sido visto varias veces sobre distintas motocicletas, de marcas como Ducati o Triumph, e incluso protagonizó una ruta en moto para una serie de documentales, lo que refuerza su reputación como aficionado a los viajes en moto.

Tom Cruise

Cruise no solo ha interpretado escenas en moto en franquicias como Mission: Impossible, sino que cuenta con una envidiable colección de motocicletas deportivas, como la Vyrus 987 C3 4V.

Bruce Springsteen

El “Boss” es propietario de diversas motos clásicas como Moto Guzzi o Harley‑Davidson, lo que lo convierte en un mito biker del rock.

Ewan McGregor

Conocido por su espíritu aventurero, McGregor ha protagonizado documentales sobre extensos viajes en moto a través de diferentes continentes, reforzando su imagen de motociclista entusiasta.

Dave Grohl

El líder de Foo Fighters también se ha dejado ver a menudo con su Harley‑Davidson personalizada y sigue explorando la cultura biker más allá de su carrera musical.

Da igual que se trate de una Harley clásica, una moto deportiva de alto rendimiento o una custom personalizada, la moto siempre es, y será, el vehículo que mejor representa la libertad personal, sirviendo de fuente de inspiración para muchas celebridades. No solo es un hobby, sino un símbolo que encaja con la identidad pública de figuras que buscan evadirse de la rutina, conectar con la naturaleza o vivir experiencias auténticas fuera de los focos.