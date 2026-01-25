30 minutos al día bastan para cuidar tu corazón: los ejercicios más recomendados, según los expertos

Inés Gutiérrez 25 ENE 2026 - 19:00h.

Para cuidar la salud de nuestro corazón es importante hacer ejercicio físico

Los ocho ejercicios que puedes hacer en casa en solo 10 minutos y que te salvan del gimnasio

Compartir







MadridUna de las recomendaciones más habituales de los profesionales de la salud para cuidarnos y sentirnos mejor es llevar una vida activa. Los beneficios del ejercicio físico no solo se notan en nuestro cuerpo, también deja huella en nuestra mente, haciendo que nos sintamos mejor, más felices y relajados, aunque durante el entrenamiento esto pueda parecer algo impensable.

Cualquier ejercicio supone una mejora, porque lo que hay que evitar es llevar una vida sedentaria, algo que aumenta el riesgo de desarrollar algunas enfermedades, como diabetes tipo 2, obesidad, algunos tipos de cáncer o enfermedades cardiovasculares. La falta de movimiento afecta negativamente la salud física y emocional.

PUEDE INTERESARTE 10 ejercicios aeróbicos que puedes hacer sin salir de casa

Esto no quiere decir que tengamos que estar en constante movimiento y que no podamos descansar, pero nos invita a subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor, ir caminando a los sitios o salir a dar un paseo cuando tengamos un rato libre. También a encontrar alguna actividad que nos resulte interesante para poder sumar más ejercicio a nuestra vida.

Los ejercicios más recomendables para cuidar el corazón

“El ejercicio físico mejora la circulación, controla la presión arterial y fortalece el músculo cardíaco”, destacó el doctor José Ángel Cabrera, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y de Olympia Centro Médico Pozuelo, con motivo del Día Mundial del Crozaón. “Además, ayuda a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a largo plazo”.

No son necesarios los excesos, esto es algo que la OMS lleva mucho tiempo afirmando y, si bien cuanto más tiempo le dediquemos (siempre con cuidado, moderación y respetando los descansos), mejores resultados obtendremos, lo cierto es que son suficientes de 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, que sería el equivalente de unos 30 minutos al día.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Lo más recomendable”, explica el profesional de la salud, “es combinar ejercicio aeróbico, como caminar, correr o nadar, con entrenamiento de fuerza. Juntos mejoran la resistencia del corazón, la presión arterial, la masa muscular y el metabolismo”.

La clave para conseguir mejoras que realmente se noten es la constancia. No dejar pasar la oportunidad de seguir haciendo ejercicio, ni pensar que porque ya se salió a caminar el día anterior no pasa nada por no volver a hacerlo nunca más. “Con la práctica regular, el corazón late de forma más eficiente, disminuye la frecuencia en reposo y aumenta la capacidad de bombeo. También mejora la oxigenación de los tejidos”.

Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que, tal y como aseguran desde la Fundación Española del Corazón, “la inactividad física es responsable del 5% de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país”. En muchos casos, para poder hacer ejercicio es importante adaptar los entrenamientos, tal y como sucede con las personas mayores o algunos enfermos crónicos.

Merece la pena el esfuerzo porque el ejercicio no solo protege el corazón y disminuye el riesgo de tener nuevos episodios, también mejora la fuera y la estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas, que a partir de ciertas edades son una preocupación extra.