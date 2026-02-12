Inés Gutiérrez 12 FEB 2026 - 20:00h.

No siempre sabemos qué tenemos que hacer para cuidar nuestro cerebro

El cerebro humano experimenta cambios cruciales en su estructura a los 66 y 83 años

MadridCuidarse es importante para la salud y, mientras que somos conscientes de la relevancia que tiene cuidar más lo que comemos y de encontrar la motivación y constancia necesaria para hacer ejercicio de forma habitual, no siempre lo llevamos a la práctica. Además, hay otros aspectos que descuidamos, tal vez porque no somos del todo conscientes de lo importantes que resultan.

Algunos de ellos no solo nos benefician a nivel físico, también nos ayudan a cuidar nuestro cerebro, una preocupación bastante habitual entre los españoles, que temen enfermedades que afectan a la memoria, como el alzhéimer, pero no cambian sus hábitos para poder protegerse frente a ella. Hay algunos que son más dañinos que otros y deberíamos conocerlos para poder tomar las decisiones adecuadas.

Los hábitos dañinos que más ponen en riesgo la salud cerebral en España

Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 50% de la población española no sigue hábitos fundamentales para cuidar la salud del cerebro, es decir, más de la mitad de la población no sigue las recomendaciones básicas para prevenir enfermedades neurológicas. Aunque sepamos de su importancia, tal vez no seamos conscientes de lo mucho que pueden ayudarnos a cuidar nuestro cerebro y por eso tantos españoles descuidan hábitos clave como el sueño, la dieta o el ejercicio físico y mental.

“Dormimos poco y mal. Más de la mitad de la población no llega a las siete horas diarias. Suspendemos siempre en el sueño”, recuerda Jesús Porta-Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neumología (SEN). “Dormir no es una prioridad y nuestros horarios lo confirman”. El sueño no es el único punto sobre el que quiere poner su atención, también la alimentación y cómo cada vez nos alejamos más de la tan recomendable dieta mediterránea. “No es solo comer bien, sino también cocinar. Cocinar es precioso, y es importante inculcarlo desde pequeños”.

Otro de los aspectos fundamentales que destacan desde la SEN es la soledad autoimpuesta y lo relevante que es para la salud cerebral la socialización, poder pasar tiempo con otras personas y establecer vínculos. “Un porcentaje significativo prefiere entretenerse solo. Veremos en unas décadas si esto supone un adelanto de enfermedades neurológicas”, apunta Javier Camiña, neurólogo y vocal de la SEN.

Además de mejorar el sueño, la alimentación y practicar ejercicio físico, los expertos también recomiendan realizar actividades que estimulen la actividad cerebral y cognitiva, como leer, escribir, hacer crucigramas o sudokus, hacer puzzles, jugar a juegos de mesa, pintas, dedicar un rato a la jardinería, aprender algo nuevo, como hacer un taller de alguna actividad, aprender a tocar un instrumento o un nuevo idioma.

Se debería reducir el uso de redes sociales y pantallas, porque su abuso reduce la capacidad de concentración, atención y aprendizaje, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Todos estos consejos vienen acompañados también de los habituales que recomiendan evitar el consumo de sustancias tóxicas, como el alcohol o el tabaco. El sedentarismo, el aislamiento, la falta de descanso, una alimentación inadecuada y un abuso de las nuevas tecnologías son hábitos que conviene cambiar si queremos cuidar nuestro cerebro.