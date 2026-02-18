El debate sigue ahí pero internet ya nos lleva a la delantera

La maternidad se retrasa cada vez más, y no solo por motivos económicos o laborales. También influye cómo ha cambiado la forma de relacionarnos. Si miramos la evolución de las últimas décadas, el giro es evidente.

En los años 30, los primeros puestos en la lista de lugares donde se formaban parejas los ocupaban la familia e incluso el colegio. Después, y durante muchos años, lo más habitual era conocer a alguien interesante a través de los amigos.

Pero si aceleramos el tiempo, veremos cómo internet escala posiciones a toda velocidad hasta situarse en el primer puesto. Según datos de la universidad de Stanford, más del 51% de las parejas se conocen hoy por redes y aplicaciones.

Ya no los separa un pasillo, sino una pantalla. Aun así, se miran como el primer día. Paola Piña cuenta cómo empezó su relación a través de una aplicación "nos conocimos por Tinder a través de chat, en este caso empezó él a hablarme y así pues empezó todo".

Hay quien tiene suerte a la primera, pero encontrar a alguien que encaje suele ser cuestión de paciencia… y de filtros. “Yo buscaba que las fotos me transmitieran buen rollo”, explica.

Lo que empezó con una conversación, cuatro años después se ha convertido en un proyecto de vida. “Nuestras primeras vacaciones… qué guay, qué tiempos”. Víctor Martín, pareja de Paola, añade: “Nos hemos comprado una vivienda y ahora vivimos juntos. Además, tenemos una gatita que hemos adoptado”.

El amor digital tiene muchas veces un final muy real. Pero estamos en el terreno de juego de la vieja escuela: el bar. Y aunque parezca que todo ha cambiado, sigue funcionando. Conocer a alguien por internet es, para muchos, como tirarse al agua. Pero también hay quien piensa que, en realidad, se pierde mucho tiempo.