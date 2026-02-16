Los expertos alertan de la alopecia por tracción, un tipo de caída del cabello causada por una tensión continua o repetida sobre el pelo

Más cerca del fin de la alopecia: una investigación española con células madre podría ser la solución

En los últimos meses, el 'clean look' se encuentra arrasando en las redes sociales. Esta tendencia promovida por marcas, modelos, cantantes, actrices e 'influencers' busca un estilo minimalista, pulido y sofisticado al dejar el rostro despejado y mostrar una tez luminosa. El resultado se consigue gracias a los peinados recogidos o semirrecogidos muy tirantes, fijados con gomina o gel para conseguir un acabado brillante.

En las redes sociales como TikTok y como Instagram abundan los vídeos tutoriales en los que los creadores de contenido enseñan a los usuarios a conseguir un 'clean look' perfecto. Sin embargo, este tipo de peinados que cada vez están más de moda corren sus riesgos. Desde el Hospital Capilar, han señalado cuáles pueden ser sus consecuencias: “La alopecia por tracción es un tipo de caída del cabello causada por una tensión continua o repetida sobre el pelo. Es decir, cuando el cabello está sometido durante mucho tiempo a peinados muy tirantes, el folículo se va debilitando hasta que el cabello deja de crecer en esa zona”.

Causas y síntomas principales

La doctora M.ª del Carmen Soto, trabajadora del Hospital Capilar, ha señalado que este tipo de alopecia, al principio, es reversible; pero si la tensión se mantiene durante años, puede volverse permanente.

La causa principal que provoca este tipo de alopecia es la tracción constante del cabello, algo que ocurre, especialmente, por:

Coletas muy tirantes.

Trenzas apretadas.

Moños muy tensos.

Extensiones.

Rastas.

Uso frecuente de pañuelos o turbantes muy ajustados.

Además, la experta capilar ha subrayado que “el problema no es hacerlo un día puntual, sino repetirlo de forma constante durante meses o años”.

Signos de alerta para evitar este tipo de alopecia

En cuanto a los signos de alerta, los primeros pueden ser: dolor o molestia en el cuero cabelludo tras llevar el pelo recogido; sensación de tirantez; pequeños granitos o inflamación en la raíz del cabello o cabellos rotos en la zona de tensión.

Además, a lo largo del tiempo pueden aparecer otros síntomas como:

Zonas con menos densidad, especialmente en la línea frontal y en las sienes.

Retroceso de la línea del cabello.

Áreas donde ya no crece pelo.

La línea central, señal de alarma

“Hay un momento donde los signos de alarma pueden ser más importantes y es cuando se ve que la línea frontal está retrocediendo o que hay zonas donde el cuero cabelludo se ve más visible. Ahí, es momento de consultar con un médico experto”, expone la doctora Soto, de Hospital Capilar.

Hábitos capilares

Por otro lado, hay una serie de hábitos capilares que están más asociados con este problema:

Llevar el pelo recogido y muy tirante a diario.

y muy tirante a diario. Dormir con el cabello muy tensionado.

Usar extensiones pesadas de forma continua.

pesadas de forma continua. Repetir siempre el mismo tipo de peinado que tira de la misma zona

Por otro lado, recuerda la doctora Soto, se debe a que cuando el folículo está sometido a tracción constante, se inflama y, si esta inflamación se mantiene en el tiempo, puede producir una miniaturización del cabello, cuya apariencia es cada vez más fina, y, finalmente, la destrucción del folículo.

“Se trata de un problema que afecta con mayor frecuencia a mujeres, principalmente por motivos estéticos y culturales, ya que suelen llevar con más frecuencia peinados tirantes o extensiones. Sin embargo, también puede afectar a hombres, especialmente si usan trenzas, rastas o peinados muy ajustados de forma habitual”, afirma la doctora Soto, de Hospital Capilar.

¿Esta alopecia tiene solución?

Según ha desvelado la experta capilar, esta alopecia sí tiene solución, pero tal y como sostiene la doctora, depende del momento en que se detecte:

“Si está en fases iniciales, suele ser reversible, Basta con eliminar la causa, que es evitar peinados tirantes, y permitir que el folículo se recupere. En algunos casos, se puede apoyar con tratamientos médicos como minoxidil o tratamientos regenerativos. Si se trata de una fase avanzada y el folículo ha quedado dañado de forma permanente, el cabello no volverá a crecer por sí solo. En estos casos, la solución más eficaz suele ser el trasplante capilar. Lo más importante es actuar pronto”, concluye la doctora Soto, de Hospital Capilar.