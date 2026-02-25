La sustancia química clave del chocolate negro que podría retrasar el envejecimiento

Inés Gutiérrez 25 FEB 2026 - 20:00h.

Aunque el consumo de chocolate deba ser esporádico, tiene varios beneficios para la salud

La OCU elige los mejores chocolates negros según su relación calidad-precio

MadridEl chocolate es uno de esos alimentos que gusta a casi todo el mundo, tal vez porque existen tantas variedades que es complicado que alguna no sea de tu agrado. Se suele considerar un antojo, ese pequeño bocado que tomamos como un extra porque nos resulta placentero, pero del que somos conscientes que no conviene excedernos.

A lo largo del tiempo, no son pocos los estudios que han sido publicados alabando las bondades del chocolate, señalando que si se toma con moderación, en el marco de una alimentación saludable y siempre que sea con un porcentaje de cacao superior al 70%, puede proporcionar ciertos beneficios para la salud.

Por ejemplo, contiene antioxidantes como polifenoles, flavonoides y catequinas, que ayudan a reducir el daño oxidativo de las células, lo que podría contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares; los antioxidantes también hacen que la piel luzca más sana e hidratada. Además, se le considera un estimulante natural, que ayuda a mantenerse alerta, y ayuda a mejorar la acción de neurotransmisores como la serotonina.

Un nuevo estudio ha querido poner el foco en los beneficios que puede tener para retrasar el envejecimiento gracias a la presencia de la teobromina.

La sustancia química del chocolate negro que podría retrasar el envejecimiento

Según una investigación del King's College de Londres (Reino Unido) publicado en Aging, la teobromina, un compuesto vegetal presente en el chocolate negro, podría retardar el envejecimiento biológico. Su presencia ya se conocía, así como sus efectos a la hora de estimular el flujo de la sangre al cerebro y hacia el corazón, pero este estudio se centra en sus propiedades antienvejecimiento.

Los marcadores de edad biológica señalan la edad aparente de tu cuerpo basado en su salud y funcionamiento, no así en los años vividos. Se analizó esto en varias personas y se concluyó que quienes tenían niveles más altos de teobromina en sangre presentaban una edad biológica menor que su edad real. El estudio destacó el vínculo entre este componente, que puede encontrarse en el chocolate, y una mayor longevidad, lo que no es una invitación a aumentar la ingesta de chocolate negro, sino a seguir investigando esta relación.

Para evaluar la edad biológica de los participantes, los investigadores utilizaron dos pruebas: una analizó los cambios químicos en el ADN para estimar la velocidad del envejecimiento y la otra estimó la longitud de los telómeros, los más cortos se asocian con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

Esta investigación proporciona información, pero sobre todo abre nuevos caminos para investigaciones futuras relacionadas con el envejecimiento y la salud. “Este enfoque podría llevarnos a importantes descubrimientos sobre el envejecimiento, y más a futuro, en enfermedades comunes y raras”, asegura Ramy Saad, investigador principal del King’s College de Londres, y doctor en Genética Clínica.

“Una pregunta abierta es si el efecto es exclusivo de la teobromina o si esta podría interactuar con otros compuestos del chocolate negro, como los polifenoles, conocidos por sus efectos beneficiosos para la salud humana”, explica sobre futuras líneas de investigación la profesora Ana Rodríguez-Mateos, miembro del equipo de investigación y catedrática de Nutrición Humana en el King’s College de Londres.