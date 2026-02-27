Pérdida dental en la edad adulta: ¿Cómo influye en la nutrición?

Inés Gutiérrez 27 FEB 2026 - 20:00h.

No es solo una cuestión de estética, la pérdida dental puede afectar a más niveles

Franco Berrino, experto en nutrición y doctor de 81 años, sobre las dietas a los 50: "Para perder peso solo necesitas cuatro sencillas reglas"

Compartir







MadridSon varios los motivos que pueden ocasionar la pérdida dental en la edad adulta, algunos de ellos son inevitables, tal y como sucede cuando se pierde un diente a raíz de un golpe fortuito, en otras ocasiones hay señales que avisan de que esto puede pasar. Puede suceder a causa de enfermedades periodontales y también por caries no tratadas, hay mayor riesgo de que esto suceda en caso de bruxismo, diabetes, osteoporosis o incluso entre aquellos que se muerden las uñas.

Tendemos a asociar la pérdida dental con una cuestión estética y lo cierto es que esto es importante, puede llegar a ser un gran golpe a nivel psicológico y afectar a nuestra autoestima, pero también afecta a otros niveles, porque altera el habla, puede provocar que se muevan otras piezas y también puede tener efectos sobre la masticación, la digestión y, por tanto, la nutrición.

Cómo influye la pérdida dental en la nutrición en la edad adulta

Así, más allá del impacto estético que puede suponer la pérdida de piezas dentales (que también puede provocar hundimiento facial, arrugas prematuras o pérdida ósea en la mandíbula), hay otros factores que conviene tener en cuenta, por ejemplo, cómo esto afecta a nivel nutricional.

No ser capaz de llevar una alimentación variada y equilibrada puede tener graves consecuencias a nivel nutricional, puesto que al perder dientes se tiende a comer siempre las mismas cosas, aquellas que resulta cómodo tomar o solo aquellas que pueden tomarse, porque la masticación es más complicada. Con el tiempo, esto puede notarse a nivel digestivo, porque hace que sea más difícil, pero también en otros aspectos de la vida, como en la energía diaria. A la larga, esto influye en el estado de ánimo.

PUEDE INTERESARTE El error más común al cepillarse los dientes que podría amarillearlos

La pérdida dental dificulta la digestión porque, aunque no solemos tenerlo demasiado en cuenta, la primera parte de la misma sucede en la boca. Masticar es una parte fundamental de la digestión. Si no se mastica bien, los alimentos no se procesan de la forma adecuada, lo que hace que el resto de procesos sean más costosos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esto, además, afecta a la absorción de nutrientes porque los alimentos llegan al intestino (donde se produce la mayor parte de la absorción de nutrientes) en pedazos demasiado grandes para que el proceso pueda desarrollarse adecuadamente y los nutrientes puedan ser absorbidos, uno de los motivos por el que los expertos siempre hacen especial hincapié en la importancia de masticar los alimentos.

En general, se ha podido observar, que entre las personas con pérdidas de dientes, el consumo de frutas y verduras es menor, lo que hace que también disminuya la selección de micronutrientes que obtienen a través de su alimentación. Tienden a escoger los alimentos más sencillos de masticar, que suelen ser los menos ricos nutricionalmente.

Esto puede tener consecuencias para la salud, desde provocar sobrepeso, porque el estómago tiene que hacer un mayor esfuerzo y eso hace que el metabolismo se ralentice, a malnutrición. También puede dar lugar a problemas digestivos, como gases, pesadez, estreñimiento… Por eso, y otras muchas causas, es tan importante cuidar nuestra salud dental y no dejarla en un segundo plano.