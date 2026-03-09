En 'El regalo de los años' sostiene que la tercera etapa de la carrera de la vida puede ser una de sus fases más satisfactorias

Uno de los prejuicios más persistentes de las sociedades contemporáneas es la idea de que la vejez es una etapa inevitablemente triste, solitaria o decadente. Esta visión asocia el paso del tiempo casi exclusivamente con la fragilidad, la enfermedad y la falta de autonomía. A desmontar esa idea tan perniciosa se entrega el prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos en 'El regalo de los años' (HarperCollins), libro en el que sostiene que la tercera etapa de la carrera de la vida puede ser una de sus fases más satisfactorias, si se cultivan ciertos hábitos.

La autoridad de Rojas Marcos, de 82 años, para hablar del tema no procede solo de su larga carrera como psiquiatra, sino también de su propia trayectoria vital. Nacido en Sevilla en 1943, emigró a Nueva York en 1968 para especializarse en psiquiatría en el Hospital Bellevue y la Universidad de Nueva York, ciudad donde ha desarrollado gran parte de su carrera académica y de gestión sanitaria. Allí llegó a ser responsable de los servicios de salud mental del municipio y, posteriormente, presidente del sistema de hospitales públicos de la ciudad, una red que atiende a millones de personas.

Sin embargo, su interés principal siempre ha sido comprender cómo las personas afrontan la adversidad y mantienen el bienestar psicológico a lo largo del tiempo. Una de las ideas centrales de Rojas Marcos es que la percepción social del envejecimiento está profundamente distorsionada. Frente a la perspectiva edadista, muchos estudios sobre bienestar subjetivo muestran que la mayoría de las personas valoran su vida de forma bastante positiva. El propio psiquiatra suele ilustrarlo con una observación que repite en entrevistas como la que ha hecho en Noticias Cuatro; que en las sociedades occidentales el 80% de las personas mayores de 65 años disfrutan de un estado de ánimo feliz.

La explicación, según él, tiene también una base psicológica. Con los años, el cerebro tiende a filtrar la experiencia con un sesgo más positivo: "A partir de los 65, el cerebro prefiere los recuerdos positivos". Ese mecanismo, a medio camino entre la memoria selectiva y la sabiduría emocional, facilita una relación más serena con el pasado.

En su libro, Rojas Marcos organiza sus consejos alrededor de varios factores que la investigación psicológica ha identificado como determinantes de una madurez satisfactoria. En ese sentido, las relaciones sociales ocupan un lugar central. El aislamiento —advierte— perjudica a cualquier edad, pero especialmente en la vejez. Por el contrario, los lazos familiares, la amistad o el amor constituyen un poderoso factor protector frente a la depresión y la soledad. "Las personas más extrovertidas y que hablan viven más", explica en la citada entrevista. Y esa es la razón también de que las mujeres viva más años.

Cuidar tanto el cuerpo como la mente

Para el experto la longevidad no depende únicamente de la suerte o de la genética. Insiste en la importancia de ser proactivos ante la vida y de organizarla de manera que favorezca los momentos gratificantes y los proyectos personales. El ejercicio regular es otro de los pilares que menciona con frecuencia. En este caso predica con el ejemplo. A sus 82 años sigue practicando deporte y ha completado decenas de maratones -28 en Nueva York-, la última el pasado mes de noviembre.

La idea de ejercitarse surgió cuando tenía 47 años, inmerso en el estresante e intenso mundo de la gestión sanitaria de la gran ciudad. Entonces recordó la advertencia que le hizo un colega médico cirujano sobre los peligros de tal estrés para su supervivencia, unido al sedentarismo, exceso de colesterol y glucosa en la sangre y la alta presión arterial: "Ten cuidado, que si no empiezas a cuidarte ahora será tarde". Eso le llevó a uno de esos momentos 'ajá' -aquellos en los que descubrimos o nos explicamos aspectos importantes de nosotros mismos y del mundo en que vivimos- e instaló una cinta de correr en el dormitorio. De ahí pasó a las calles de Central Park, y de ahí a los maratones.

La longevidad como una oportunidad

Cada persona —subraya— encuentra placer en actividades distintas: pensar, conversar, escuchar música, trabajar o ayudar a otros. Identificar esas fuentes de satisfacción y priorizarlas forma parte de lo que él llama “tomar el timón” de la propia vida.

La insistencia de Rojas Marcos en el optimismo no es casual. Su biografía está marcada por la experiencia de la migración y el contacto con poblaciones vulnerables. Él mismo impulsó en Nueva York programas pioneros de atención a personas sin hogar con trastornos mentales, como una unidad médica móvil que evaluaba y hospitalizaba a enfermos graves que vivían en la calle. Aquellas experiencias reforzaron su convicción de que la salud no consiste únicamente en tratar enfermedades, sino en fortalecer las capacidades humanas que permiten superar las dificultades. Al final no se trata tanto de vivir muchos años como de vivirlos con sentido.