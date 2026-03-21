La viñeta de Javirroyo: "Qué tipo de padre"

Javirroyo 21 MAR 2026 - 07:00h.

Si este jueves regalaste calcetines a tu progenitor, como castigo te toca jugar a 'El padre que te mereces'

Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y exclusiva para Uppers

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Seguro que este jueves pasado acabaste regalando unos calcetines a tu padre… ¡Con lo que te ha cuidado siempre y tú regalándole calcetines a última hora! Como castigo, hoy te traemos el juego de: EL PADRE QUE TE MERECES. Suma los dígitos del día de tu cumpleaños y el número resultante es el padre que te mereces (ejemplo: si has nacido el 24, suma 2+4=6 ; te mereces el padre número 6)