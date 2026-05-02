Sí, puedes volver a enamorarte después de los 60: miedo, sexo y segundas oportunidades, según una sexóloga

Inés Gutiérrez 02 MAY 2026 - 20:00h.

Los amores tardíos o que suceden en la mediana edad existen, son posibles y también muy deseables

Así es la sexualidad de los españoles de más de 50 años: “El cuerpo va más despacio y no tienen paciencia”

Compartir







MadridVivimos en una sociedad donde se le da gran importancia a la juventud y las experiencias que se viven durante esa época. Esto no es raro, pues esas vivencias suelen ser esenciales en el crecimiento personal de los individuos, en la formación de su manera de ser y de pensar. Son las que definen quiénes somos y quiénes queremos ser.

No obstante, esto hace que en ocasiones se pierdan de vista otras etapas de la vida, sobre todo en aquellas que se viven en las últimas décadas, donde parece que ya se ha experimentado todo lo que se podía vivir y ya no hay espacio para nuevas experiencias, emociones o aprendizajes.

Esto hace que muchas personas mayores de 60 años tengan muchas dudas sobre ellos mismos y sobre los años de vida que les quedan por delante, haciéndoles sentir un tanto solos. Muchos se plantean si es posible enamorarse pasados los 60.

Los riesgos de enamorarse después de los 60

Los amores tardíos o que suceden en la mediana edad existen, son posibles y también muy deseables, aunque es más que probable que sea una experiencia muy diferente a los vividos en otras etapas de la vida, aunque también pueden verse muchos elementos que recordamos de la juventud. Por ejemplo, algunos expertos, como el doctor Mario Alonso Puig, señalan que la intensidad de las emociones puede ser muy similar a la vivida durante la adolescencia, cegando del mismo modo.

PUEDE INTERESARTE Reivindicando el placer de hacerse viejo: cuando ir a la contra tiene todo el sentido

"He visto personas brillantes, exitosas, sensatas, tomar las decisiones más descabelladas", explicaba el experto. La soledad a menudo hace que una persona se precipite hacia una relación que no es la adecuada. "La soledad te hace confundir la necesidad de compañía con el amor verdadero. Te hace creer que esa persona es perfecta, tu alma gemela, tu última oportunidad de ser feliz, y empiezas a ignorar señales de alerta que en otras circunstancias verías clarísimas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ser conscientes de que esto puede suceder reduce el riesgo de acabar en una relación que nos hace bien. El experto también señala que un error muy común es precipitarse y comenzar una relación antes de tener superado el duelo por la anterior, lo que puede traer problemas al derivar en comparaciones constantes "que envenenan el vínculo" o un autosabotaje "justo cuando la relación va bien, tú mismo la destruyes, porque no crees merecer volver a ser feliz".

También es frecuente que venga acompañado por cierta urgencia a la hora de hacer cambios en la vida, por la sensación de que se pierde la última oportunidad de ser feliz. Un consejo del experto para enamorarse de forma segura es establecer "un período mínimo de conocimiento antes de tomar cualquier decisión importante". También es importante no aislarse, "Las personas se enamoran y se crean una burbuja donde solo existe la pareja".

En general, las relaciones pasados los 60 suelen tener ciertos puntos en común, muy relacionados con esas advertencias que apuntaba el experto. Suelen ser más intensas, porque llegan tras haber conocido la soledad, suelen llegar de una forma más espontánea y se viven desde otro punto de vista, porque se llega a ellas con más experiencia, lo que puede hacer que se sea más cauteloso.

Sexo y segundas oportunidades después de los 60

Pensar que la vida se acaba a determinada edad es algo que mucha gente piensa, que tener determinada edad hace que ya sea imposible enamorarse de nuevo o tener vida sexual. "Esta creencia está en la calle, que para las personas de una determinada edad es muy complicado que puedan rehacer su vida y volver a empezar, y también es falso. Si alguien tiene actitud vital y mantiene la ilusión por vivir, puedes volver a empezar muchas veces y a cualquier edad", explicaba la doctora Olga Córdoba, psicoterapeuta especializada en terapias de pareja, para 20 Minutos.

"El sexo en mayores de 60, pasado el ecuador de la vida, sigue siendo importante, el deseo sexual se mantiene, pero es verdad que es un sexo no tan rápido, precipitado, es una sexualidad más sensual. Aquí el cerebro se transforma en el órgano principal de la sexualidad a estas edades", matiza la profesional. "La ternura, el cariño, la proximidad, la confianza, la intimidad… Todo esto es lo que erotizan las personas mayores".

En el caso de las mujeres, el sexo a partir de ciertas edades se convierte en motivo de controversia, sobre todo por cómo la menopausia suele afectar, en ocasiones disminuyendo el deseo.

"Conozco casos", apuntaba para La Voz de Galicia Cecilia Bizzotto, socióloga y sexóloga. "En los que muchas personas me dicen que a los 60 y 70 están disfrutando muchísimo más del sexo. Algunos incluso dicen que tienen el mejor sexo de su vida. También mujeres que, una vez que atraviesan la menopausia, comienzan una autoexploración que las conduce a gozar lo que no habían hecho en décadas". En general, los profesionales destacan la importancia de volver a conocerse y buscar la manera de seguir obteniendo placer, tanto solos como en pareja.