María Casal: "En las actrices, el edadismo empieza a los 30. ¡Y los baby-boomers movemos el mundo!"

Redacción Uppers 04 MAY 2026 - 17:32h.

María Casal cree que a las mujeres actrices se les perdona menos que a los hombres

Edadismo: cómo reconocerlo y cómo responder (sin perder la elegancia)

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La actriz madrileña, María Casal, ha asegurado que a las mujeres se le "perdonan menos muchas cosas" en relación a la ambición: "Se nos perdonan menos muchas cosas. Ahora se habla, por ejemplo, del edadismo, y yo pienso: no sé si esas preguntas se las hacen a ellos. Creo que ya está cambiando mucho, pero sí, se nos juzga distinto". Así lo ha explicado en una entrevista en 'El Periódico de España'.

Casal lamenta que el edadismo empieza en las actrices a partir de los "treinta y tantos": " Si estás colocadísima, sigues haciendo cosas, pero normalmente a esa edad ya no saben muy bien dónde colocarte si ya no eres el interés romántico de nadie". "Luego, a los 50 o 60, vuelves a reciclarte un poco porque ya tienes un puesto más fijo: haces de señora que va a tener nietos, de madre superiora, de jueza… papeles muy determinados", añade.

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"Es muy difícil ver a actrices de 40 y tantos", lamenta la intérprete

La actriz piensa que lo más peligroso es llegar a los 30 años: "Es muy difícil ver a actrices de 40 y tantos. Yo escribo teatro, he estrenado cuatro obras, la última 'Ballenas asesinas', y son comedias. Escribo para mujeres y también algún papel masculino, pero noto que si tienes guionistas hombres de 30 años, es difícil que se les ocurran historias de mujeres de cierta edad".

Y esto ocurre, según ella, porque no hay guionistas mujeres y de esa edad, ya que eso ayudaría a verse más reflejadas: "¡Si es que los 'baby boomers' ocupamos el mundo! Vas por la calle y está lleno de gente de más de 50. Muchas veces se hace una cosa un poco irreal. Entiendo que está muy bien plantear la problemática de los jóvenes, pero la pirámide demográfica ha cambiado, lo queramos ver o no".

"Un buen villano es una figura fundamental", sentencia Casal

La intérprete, conocida por interpretar personajes en series como 'Hospital Central', 'La que se avecina', 'Mercado Central', 'Los gozos y las sombras' y 'El Caso', sigue su carrera profesional con su nuevo trabajo en la telenovela 'Regreso a las Sabinas'. Su personaje, doña Paca, es una mujer con carácter, una auténtica villana. Por suerte para su familia, Casal confiesa que "no se parece nada a ella".

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"Un buen villano es una figura fundamental. Me lo he pasado muy bien, porque han sido seis meses de rodaje, 70 capítulos, y he aprendido mucho de este personaje, de esta Paca Utrera que tiene cosas muy malas, pero también buenas enseñanzas", confiesa en la entrevista.

"Lo bueno de esta serie es que ni todos somos tan malos ni todos tan buenos", destaca

Aunque no todo es lo que parece: "Lo bueno de esta serie es que ni todos somos tan malos ni todos tan buenos. Lo que pasa es que Paca, como tiene ese genio, ese carácter y esa forma de ser tan apabullante, parece la villana".

Casal reconoce que después de los días intensos de rodaje, todos sus compañeros han hecho una piña. "Si te encuentras mal, si estás bien, si tienes una alegría o una pena, lo compartes con ellos. Seis meses parece que no, pero es un tiempito y acabas conociendo a la gente", recalca.

La actriz cree que ahora es más conocida por 'La que se avecina' que por 'Hospital Central'. Y es que el mundo de la interpretación lo ha llevado siempre en la sangre.