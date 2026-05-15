Cómo afecta de verdad el estrés a tu corazón, según un cardiólogo: "Si no lo paras, al final te para”

El Dr. Aurelio Rojas, autor de 'Tu corazón tiene algo que decirte' (Zenith) nos da las claves

Cuatro hábitos cotidianos están castigando tu corazón sin que te des cuenta: "Es un músculo que tiene memoria"

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Hay una frase del Dr. Aurelio Rojas, cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga y autor de ‘Tu corazón tiene algo que decirte’ (Zenith), que resume con precisión quirúrgica lo que la medicina lleva años documentando: "Si tú no paras el estrés, al final el estrés te para a ti." No es una metáfora. Es una descripción fisiológica de un proceso que avanza en silencio durante años hasta que un día, generalmente sin aviso previo, el corazón manda la señal que nadie querría recibir.

Lo que el estrés crónico hace realmente al cuerpo

La mayoría de las personas entiende el estrés como una sensación: nerviosismo, aceleración o tensión. Sin embargo, Rojas advierte que los cambios que produce a nivel metabólico van mucho más allá de esa experiencia subjetiva. Cuando el organismo entra en estrés crónico, demanda más nutrientes de los habituales. La liberación continua de cortisol y adrenalina provoca la constricción de los vasos sanguíneos y el aumento de la frecuencia cardíaca. Con el tiempo, esto puede provocar hipertensión, un importante factor de riesgo de enfermedades cardíacas.

El problema se agrava capa a capa. Ese estado hormonal persistente altera el metabolismo de azúcares y grasas, que se elevan en sangre. Aparece resistencia a la insulina. El organismo acumula grasa, especialmente alrededor de los órganos. La grasa visceral contribuye a la acumulación de placas ateroscleróticas y disfunción endotelial, factores determinantes en enfermedades cardiovasculares, elevando el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Y esa grasa no es solo depósito: el tejido adiposo visceral libera citoquinas inflamatorias que provocan un estado inflamatorio crónico de bajo grado y dañan las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos.

A ese mecanismo se suma otro que Rojas destaca especialmente: el intestino. Las personas bajo estrés crónico tienen una microbiota diferente que no ejerce su función de barrera frente a los tóxicos ingeridos. Esos tóxicos pasan al torrente circulatorio y dañan aún más la pared de los vasos. El resultado de toda esa cadena es la formación de placas ateroscleróticas que, si se rompen, provocan el infarto o el ictus.

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Dormir poco no es una virtud: es un riesgo cardiovascular

Uno de los hábitos que el cardiólogo señala como más invisibilizados, y a la vez también más peligrosos, es la privación de sueño. Muchas personas presumen de funcionar con pocas horas de descanso, lo que Rojas califica directamente como un error que el corazón acaba pagando. La evidencia científica es contundente, como demuestra un estudio publicado en European Heart Journal, que encontró que quienes dormían menos de 6 horas tenían un 27% más de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 48% más de riesgo de infarto en comparación con quienes dormían entre 7 y 8 horas.

A esto hay que añadir además que la calidad importa tanto como la cantidad: los participantes del estudio anterior que tenían una mala calidad de sueño tenían una probabilidad de un 34% mayor de tener aterosclerosis en todo el organismo, en comparación con los que dormían bien.

"Nuestro corazón tiene memoria", dice Rojas, "y poco a poco vamos llenando ese vaso gota a gota hasta que un día ese vaso rebosa." La normalización del déficit de sueño es, en su opinión, una de las formas más peligrosas de autoengaño cardiovascular: el cuerpo aparenta funcionar bien mientras el daño avanza de manera silenciosa.

La pista más traicionera: la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Para detectar si el estrés ya está afectando al corazón antes de que aparezcan síntomas clásicos, Rojas señala un parámetro que tiene cada vez más publicaciones científicas detrás: la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o HRV. Un corazón sano y en equilibrio varía dinámicamente el tiempo entre cada latido. Cuando el organismo empieza a estar al límite, esa variabilidad disminuye y el corazón se vuelve más rígido, menos adaptable. Lo relevante es que este parámetro ya puede medirse con relojes digitales de consumo, lo que permite detectar deterioros significativos antes de que se traduzcan en síntomas.

Cuando se le pide al cardiólogo por formas de solucionar el problema, la respuesta es clara y doble. La primera medida es el ejercicio físico. No solo por su efecto directo sobre el sistema cardiovascular, sino porque durante y después del ejercicio se producen sustancias que modulan y relajan simultáneamente el corazón y el cerebro. El BDNF actúa a modo de fertilizante para las neuronas, ayudándolas a crecer, repararse y comunicarse mejor entre sí. Niveles saludables de BDNF están relacionados con una mejor calidad de vida, incluida una menor incidencia de trastornos como la depresión. Existe una fuerte relación entre ejercicio, BDNF y salud emocional: el aumento de BDNF está asociado con mejora del estado de ánimo, reducción de síntomas depresivos y mayor resiliencia frente al estrés.

La segunda medida es mejorar el descanso. Para Rojas, hay que activar de forma natural el sistema nervioso parasimpático: sincronizarse con el reloj biológico, practicar respiraciones, darse una ducha caliente antes de dormir y, sobre todo, evitar el móvil antes de irse a la cama. La lógica es simple: para reducir el cortisol y la adrenalina acumulados, el cuerpo necesita entrar en modo descanso real, no en modo simulacro digital.