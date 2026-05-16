Primavera
La viñeta de Javirroyo: "Outfit primaveral"
La primavera es un sinvivir para elegir la ropa con tantos cambios drásticos de clima cada día
Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y exclusiva para Uppers
Un día sales con camisa larga y pantalón largo y resulta que cae un solazo que no te lo crees. Al día siguiente vas preparado con shorts, manga corta y gafas de sol… y empieza a diluviar como si no hubiera un mañana. Y cuando ya decides salir con abrigo, paraguas y gorro, vuelve Lorenzo a pegar con toda su fuerza.
¿No os pasa? La primavera es un sinvivir.