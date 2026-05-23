Ted Danson, Mary Steenburgen y su amor casi a primera vista que ya dura 30 años: “Me enamoré ese mismo día”

Su primer encuentro fue en un casting en el que Ted Danson no tuvo mucha suerte

Ted Danson se reinventa como detective infiltrado en una residencia

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Es tristemente habitual que las historias de amor de Hollywood muchas veces terminen tan rápido como empiezan. Sin embargo, hay honrosas y románticas excepciones, como es el caso de la relación entre Ted Danson y Mary Steenburgen, que se ha convertido en un ejemplo de amor maduro, duradero y genuino. La pareja celebró recientemente su 30 aniversario de matrimonio, un hito que pocos en la industria alcanzan y que ellos mismos han descrito con frases llenas de cariño y admiración.

El encuentro que no parecía un “amor a primera vista”, pero casi

La historia de Ted y Mary comenzó de una manera curiosa. Sus caminos se cruzaron por primera vez en 1983, cuando Danson hizo una audición para interpretar al esposo de Steenburgen en la película Cross Creek. Aunque no consiguió ese papel, que se fue a manos de Rip Torn, el destino ya estaba tejiendo su historia.

Una década después, ya en 1993, esta vez sobre el set de Pontiac Moon, la chispa entre ellos empezó a aparecer. Fue entonces cuando la relación comenzó a tomar forma y poco a poco evolucionó hacia algo más profundo que una simple amistad o una mera conexión profesional. Así, se casaron el 7 de octubre de 1995 en Martha’s Vineyard, en una ceremonia íntima y rodeados de familiares, incluidos los hijos que ambos tenían de matrimonios anteriores.

Desde entonces, han navegado juntos alrededor de 30 años de matrimonio, compartiendo triunfos tanto dentro como fuera de la pantalla.

Su vínculo sigue fuerte a pesar del paso del tiempo, y es habitual que la pareja lo demuestre en público. En este sentido, Mary Steenburgen afirmó que “No hay hueco en mi corazón donde no le ame a él, o donde dude de este amor”, refiriéndose a la profundidad de su relación con Ted Danson. Estas palabras sobre su relación capturan el sentimiento de una pareja que ha convertido años de historia en cariño cotidiano.

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Esa cercanía no ha sido solo romántica en un sentido tradicional: hoy su amor se refleja en gestos simples, como el comentario recurrente sobre lo que más valoran en el día a día. En 2025, Mary compartió que lo que más disfruta es “cuando Ted aún le dedica palabras dulces cada mañana”, un ritual que repiten incluso a pesar de sus apretadas agendas profesionales.

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Amor (y trabajo) compartido

La historia de amor de Danson y Steenburgen ha trascendido la vida personal, ya que no ha sido raro que los dos actores trabajen juntos. Esta dinámica profesional ha reforzado su complicidad y cariño mutuo.

El ejemplo más reciente lo disfrutamos con la segunda temporada de El hombre infiltrado, una serie de Netflix protagonizada por Danson, Mary se unió al reparto, interpretando a un personaje romántico frente a quien es su pareja en la vida real. En entrevistas posteriores ambos confesaron que reencontrarse en pantalla fue una experiencia “mágica” y casi como reafirmar su amor en un contexto creativo, siempre entre risas y en escenas de trabajo intenso.

No es la primera vez que comparten proyectos: en 1996 trabajaron juntos en la miniserie Gulliver’s Travels y más tarde en películas como It Must Be Love (2004), donde también interpretaron roles de pareja, consolidando una misión artística y personal compartida.

En cualquier caso, lo que hace especial a la relación de Ted y Mary no es solo su duración sino cómo la viven y expresan. El propio Ted ha compartido que, a diferencia de muchas escenas románticas que ha rodado con desconocidos, “actuar con Mary es fácil porque la amo profundamente”, lo cual hace que enfrentarse a este tipo de escenas de amor juntos sea algo mucho más “natural y significativo”, según las palabras del propio actor.

Mary, por su parte, ha dicho que encontrar a Ted “en un momento de su vida en el que ya había pasado por experiencias duras” les permitió construir un amor más maduro y reflexivo, una suerte de conexión que valora profundamente.

A lo largo de todos estos años, la pareja ha sabido combinar familia, arte y autenticidad. Con una familia bien formada que tiene incluso nietos y una carrera sólida para ambos, su historia sigue siendo un ejemplo de cómo una relación puede evolucionar, adaptarse y, sobre todo, florecer con el paso del tiempo.

En un Hollywood donde los amores duran poco y los titulares cambian rápido, la historia de Ted Danson y Mary Steenburgen recuerda que el amor duradero no es un cuento de hadas, sino el resultado de la paciencia, el respeto, la complicidad y, sobre todo, una elección diaria.