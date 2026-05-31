Jerry Hall recuerda sus años como pareja de Mick Jagger: “Todo el mundo quería dormir con él”

Hall ha declarado que no tiene planes de volver a tener pareja sentimental tras su divorcio de Rupert Murdoch

Secreto desvelado: las diez claves de Mick Jagger para mantenerse en forma

Compartir







Hay algo deliberadamente diferente en el podcast llamado Fashion Neurosis. Quizás sea que el invitado se tumba en un diván, como si fuera una sesión de psicoanálisis, mientras la diseñadora Bella Freud, hija del pintor Lucian Freud y biznieta de Sigmund, se preocupar de conducir la conversación que arranca hablando de la ropa que llevan, y termina profundizando en la vida de los invitados. Este podcast se ha convertido en el número uno de moda y belleza en el Reino Unido según Apple Podcasts, y es el escenario en el que Jerry Hall ha hablado de Mick Jagger, del Studio 54, de Andy Warhol y de lo que significa llevar 69 años siendo exactamente quien ella misma ha elegido ser.

Descubierta en Saint-Tropez, formada en París

La historia de Jerry Hall empieza con una imagen digna de película, la de una adolescente de dieciséis años tomando el sol en una playa de Saint-Tropez cuando el agente de moda Claude Haddad la descubre y le cambia la vida para siempre.

PUEDE INTERESARTE Un mail y unos acuerdos muy concretos: la intrahistoria del divorcio entre Rupert Murdoch y Jerry Hall

Nacida el 2 de julio de 1956 en Texas, Hall se trasladó a París, donde compartió piso con la cantante Grace Jones y la actriz Jessica Lange, entonces tres jóvenes con más ambición que un futuro prometedor, que se repartían el Montmartre de los años setenta entre castings y actuaciones de cabaret. En 1975, con diecinueve años, su imagen de sirena en la portada del álbum Siren de Roxy Music , cuyo líder, Bryan Ferry, le daría un anillo de compromiso que nunca llegó a matrimonio, se convirtió en uno de los iconos visuales de la década. Llegados a 1977, ya había protagonizado cuarenta portadas de revistas internacionales y ganaba más de mil dólares diarios, una cifra más que considerable para la época.

Ese mismo año comenzó la relación que definiría su vida pública durante casi un cuarto de siglo: la que la unió a Mick Jagger, a quien conoció mientras todavía estaba comprometida con Ferry. Se casaron en Bali en 1990 en una ceremonia que los tribunales británicos declararon años después no válida legalmente. Su separación llegó en 1999.

PUEDE INTERESARTE Se vende la casa en la que Mick Jagger hizo las fiestas más salvajes de los Rolling Stones

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Era Mick Jagger. ¿Qué se puede decir?"

En el marco del podcast Fashion Neurosis Hall ha hablado con una contundencia que solo da la distancia del tiempo. "Todo el mundo quería dormir con él. Era tan atractivo y tan talentoso", declaró sobre Jagger . "Lo entiendo perfectamente", añadió, antes de zanjar el asunto con una frase que lo dice todo y no dice nada: "Era Mick Jagger".

Sobre la infidelidad, un tema que durante décadas alimentó titulares, fue igual de directa: "Por supuesto que era molesto, pero ahora pienso que todo salió como debía salir". La relación, duró 23 años, dejó cuatro hijos (entre ellos las modelos Elizabeth y Georgia May Jagger), además de tres nietos. A pesar de todo siguen siendo una familia unida, a pesar de lo ocurrido y el paso del tiempo. Tanto es así que Hall estuvo esta última Navidad en Mustique junto a Jagger, su actual pareja, la exbailarina Melanie Hamrick, de 38 años, y varios de sus hijos y nietos. "Es bello que la vida siga adelante y yo nunca pienso en el pasado", dijo.

Tres años de Studio 54 y la filosofía del vestir

Hall evocó también los años del Studio 54 neoyorquino con una mezcla de nostalgia y sentido del humor. "Fueron tres años en los que salimos prácticamente todas las noches. Era todo un espectáculo. Todos se vestían de manera espectacular; siempre me esmeré en los detalles, me gustaba ir sexy y glamurosa porque nos fotografiaban mucho", relata. Y añada, con una convicción que desmonta décadas de narrativa sobre la industria de la moda: "Creo que normalmente me visto para mí y para mis amigas porque ellas se fijan realmente. Los hombres casi nunca notan la ropa".

Durante esos años también fue musa del artista Andy Warhol, con quien llegó a hablar de productos de limpieza en alguna de aquellas fiestas, y posó para Lucian Freud cuando estaba embarazada de ocho meses de su cuarto hijo, Gabriel. Ese cuadro, titulada Eight Months Gone y pintado en 1997, se subastó en 2010 en Sotheby's por 601.250 libras, el doble de su estimación inicial.

Sin planes de retirarse

En 2026 Hall cumple 70 años, y acaba de confirmar su incorporación al reality británico Celebrity Traitors. Tras su matrimonio con el magnate mediático Rupert Murdoch en 2016 y el divorcio seis años después, Hall ha declarado que no tiene planes de volver a tener pareja sentimental.

El diván de Bella Freud, en definitiva, le sirvió para lo que sirven los mejores divanes: no para desvelar secretos, sino para confirmar que quien los guarda ha hecho exactamente las paces que necesitaba hacer con ellos.