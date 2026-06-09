La diosa india Kali fue el germen del logotipo que hoy todos reconocemos

De 'Paint It, Black' a 'Start Me Up': las diez mejores canciones de sus reales majestades Los Rolling Stone

Compartir







Es el logotipo de rock más reconocible de la historia. Tras cincuenta y cuatro años de uso, sigue sin haber otra banda que pueda presentarse ante el mundo solo con un símbolo, sin necesitar de nombre ni iniciales. Sin embargo, casi todo lo que se cree sobre él es incorrecto o inexacto.

PUEDE INTERESARTE Se vende la casa en la que Mick Jagger hizo las fiestas más salvajes de los Rolling Stones

El primer mito que hay que desmontar es el de la autoría. En muchas ocasiones se atribuyó erróneamente su autoría a Andy Warhol. El artista pop sí estuvo detrás de la portada de Sticky Fingers, pero no del logo. La portada de aquel disco, el célebre primer plano de unos vaqueros con una cremallera real, diseñada por Warhol, y la controportada, donde debutó la lengua, llegaron al público el mismo día, el 23 de abril de 1971, lo que bastó para que la confusión se instalara en el imaginario colectivo durante décadas.

El verdadero autor es John Pasche, un estudiante del último año del Royal College of Art de Londres que en 1970 recibió un encargo que cambió su vida por cincuenta libras de aquella época. Cuando los Stones vieron su propuesta, quedaron tan impresionados que le pagaron doscientas libras adicionales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por qué los Rolling Stones necesitaban un logo

La historia no empieza en un estudio de diseño sino por culpa de una disputa contractual. Hasta ese momento, los Stones habían trabajado con Decca Records. La relación con este sello no les acababa de satisfacer, ya que la compañía retenía gran parte de los beneficios y ejercía control sobre aspectos artísticos. Los músicos optaron por fundar su propio sello y una productora que les diera plena capacidad de decisión. Esa independencia requería un emblema que fuera capaz de identificar a la banda en todo el mundo.

Fue Mick Jagger quien tomó las riendas. Buscaba un logo que transmitiera energía y rebeldía, pero que a la vez fuera claro y sencillo, similar en su impacto al logotipo de empresas multinacionales. Con esa idea, se acercó al Royal College of Art de Londres, donde conoció a Pasche.

El proceso no fue lineal. Cantante y diseñador se encontraron, pero la primera versión del trabajo encomendado fue rechazada de plano. Pasche pensó que había perdido una gran oportunidad. Pero Jagger le dijo: "Sé que puedes mejorarlo."

Fue entonces cuando Jagger dio a Pasche la clave de lo que buscaba. Le explicó que quería algo simple, que hablara por sí mismo "como el logo de Shell Petroleum", que la gente identifica automáticamente con la petrolera, y le mostró una imagen de la diosa hindú Kali, protectora de los inocentes.

Pasche cuenta que: "Mick trajo un par de lápices y la imagen de Kali que tenía la lengua afuera. Yo pensaba que no quería meterme con esa idea. Me parecía que era algo extraño dibujar algo así para los Rolling Stones."

La deidad aparecía con la lengua afuera, gesto que inspiró la primera versión del logo. El diseñador adaptó esa idea a un trazo más directo y moderno, alejándose de referencias religiosas explícitas, pero manteniendo el gesto provocador.

La elección de Kali no fue casualidad, ya que en aquellos momentos la cultura hindú crecía en las calles de Londres de la mano de la inmigración de ese país. La imagen de la diosa, con sus múltiples brazos y su lengua característica, circulaba en afiches y periódicos de la ciudad.

¿Son los labios de Jagger?

La pregunta más frecuente sobre el logo es si representa la boca del propio cantante. La respuesta de Pasche, es clara: "Mucha gente me pregunta si se basó en los labios de Mick Jagger, y debo decir que inicialmente no. Pero podría haber sido algo que estaba inconsciente y que también encajaba en la idea básica del diseño."

Jon Pasche afirmó que la idea de un símbolo de boca surgió en su mente en el mismo momento en que vio a Mick Jagger en persona por primera vez. Mencionó que era imposible no detectar los labios y la boca del músico, sus rasgos visuales más destacados. Además, tanto Pasche como Jagger apreciaron la connotación sexual detrás del diseño, así como su actitud antiautoritaria.

En cuanto al estilo específico del trazo, Pasche explicó que buscó “que el estilo fuera blando, seductor y femenino porque creo que la boca de la mujer resulta mucho más atractiva. Además, los Stones vestían de forma extravagante en sus inicios y Jagger tenía un lado femenino muy marcado."

El resultado convenció de inmediato. El propio Jagger aprobó el boceto en cuanto lo vio. Según el músico, el símbolo reflejaba la actitud de la banda: desafiante, sensual y directa. Cincuenta y cuatro años después, sigue siendo el único logo en la historia del rock que prescinde del nombre de su banda, limitándose a una lengua roja, una boca abierta y la actitud de quien no necesita presentarse.