¿Por qué los mayores de 50 recuerdan mejor la música de su adolescencia?

El 'reminiscence bump' sostiene que los recuerdos más intensos y duraderos de la vida se concentran entre la adolescencia y el inicio de la adultez

Cómo la música puede ayudar a recordar a las personas con problemas de memoria

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Basta con que suenen los primeros acordes de aquella canción que sonaba en la radio mientras grababas cintas en un casete o le dabas la vuelta al vinilo para que, de repente, regresen recuerdos que parecían olvidados. El primer amor, un viaje con amigos, las fiestas del pueblo o el coche familiar recorriendo la carretera en verano. No es casualidad. Tampoco simple nostalgia. Nuestro cerebro tiene una explicación para ello.

Los psicólogos llaman a este fenómeno 'reminiscence bump', o 'pico de reminiscencia': una tendencia de la memoria autobiográfica por la que los recuerdos formados entre la adolescencia y el inicio de la edad adulta permanecen especialmente vivos durante toda la existencia. Y cuando esos recuerdos llegan acompañados de música, el efecto parece multiplicarse.

La banda sonora de quienes fuimos

Entre los 10 y los 30 años construimos gran parte de nuestra identidad. Elegimos amigos, descubrimos aficiones, vivimos primeras experiencias intensas y empezamos a definir quiénes somos. Y la música acompaña todo ese proceso como un pegamento emocional extraordinariamente eficaz.

Con la llegada de la adultez, podemos seguir disfrutando y emocionarnos con música nueva pero pocas veces alcanza el impacto que tuvo aquella escuchada durante los años de formación.

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Por eso, décadas después, una simple melodía puede actuar como una máquina del tiempo mucho más potente que una fotografía. No recordamos solo la canción, sino también quiénes éramos cuando la escuchábamos.

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Un amplio estudio dirigido por la investigadora Kelly Jakubowski en 2020, en el que participaron adultos de entre 18 y 82 años, confirmó que las canciones escuchadas durante la adolescencia generan una mayor carga autobiográfica y un mayor reconocimiento que las pertenecientes a otras etapas de la vida.

El trabajo encontró incluso que el fenómeno alcanza un máximo alrededor de los 14 años en la evocación de recuerdos musicales, reforzando la idea de que la adolescencia constituye un periodo privilegiado para fijar memorias musicales duraderas.

Otra investigación internacional liderada por la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, analizó casi 2.000 participantes de 84 países y encontró que las canciones con mayor significado emocional suelen concentrarse alrededor de los 17 años. Los autores sostienen que la adolescencia representa una especie de "ventana de máxima sensibilidad" durante la cual las experiencias musicales dejan una huella especialmente profunda y persistente.

Mucho más que nostalgia

Cuando escuchamos una canción especialmente significativa, el cerebro no recupera únicamente una información almacenada. Reconstruye un contexto entero: personas, lugares, olores, emociones e incluso sensaciones físicas. La música funciona como una poderosa pista de recuperación de la memoria.

Eso explica por qué alguien puede olvidar dónde dejó las gafas hace una hora y, sin embargo, recordar perfectamente la letra de una canción escuchada hace cuarenta años mientras esperaba que el locutor anunciara su tema favorito en la radio o rebobinaba una cinta con un bolígrafo.

Quizá por eso muchos mayores de 50 años siguen emocionándose con aquellas canciones que sonaban cuando estrenaban libertad, amistades o ilusiones. No importa cuántas plataformas digitales existan hoy ni cuántos millones de canciones llevemos en el móvil. El cerebro sigue reservando un lugar preferente para aquella banda sonora que acompañó el descubrimiento de la vida adulta.

Por supuesto, este fenómeno no es exclusivo de los nacidos en los años 70 y 60, pero son a los que mejor se aplica, porque tuvieron la ocasión de vivir una adolescencia llena de música, ya ha pasado suficiente tiempo para que sus cerebros ponderen la información y todavía no son tan mayores como para verse afectados por patologías de la memoria.