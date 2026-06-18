Inés Gutiérrez 18 JUN 2026 - 20:15h.

La edad subjetiva hace referencia a la manera en la que cada persona se percibe a sí misma

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MadridTodas las etapas de la vida son importantes, porque en todas aprendemos algo nuevo. Durante la infancia y juventud comenzamos a forjar nuestra personalidad, a escoger nuestro camino y descubrir quiénes somos. Durante la edad adulta nos damos cuenta de que todo lo descubierto es relativo y que el cambio es posible y deseable si nos lleva a un lugar mejor.

Llegar a la tercera edad es un gran paso que no todo el mundo consigue y que abre de nuevo puertas que sentíamos cerradas. Saltarse etapas no es una buena idea. Tampoco parece recomendable sentirse viejo antes de tiempo, pero hay veces que es así, también hay ocasiones en las que sucede todo lo contrario y nos sentimos más jóvenes de lo que realmente somos. Los expertos conocen este fenómeno como 'edad subjetiva'.

Sentirse mayor puede tener riesgos para la salud

La edad cronológica es la edad real, esa que celebramos siempre en la misma fecha al cumplir años, una nueva vuelta al sol. No es igual que la edad biológica, que indica el envejecimiento real de las células, tejidos y órganos de una persona, en la elasticidad de la piel o la capacidad pulmonar. Quienes tienen un estilo de vida más saludable suelen tener una edad biológica menor que quienes no hacen ejercicio, siguen una alimentación poco adecuada o consumen sustancias como el alcohol o el tabaco.

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La edad subjetiva es otra cosa, hace referencia a la manera en la que cada persona se percibe a sí misma. En ocasiones coincide con la edad cronológica, pero puedes sentirte más joven o más viejo de lo que realmente se es. Hace tiempo que los psicólogos estudian este proceso y hay varias investigaciones que demuestran que es un predictor de la salud física y mental, pero también de la función cognitiva y la longevidad.

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En un estudio publicado en 2021, concluyeron que las personas que se sentían mayores para su edad tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluyendo cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, tal y como recogen en Psychology Today. Además, quienes se sentían mayores también obtuvieron peores resultados en pruebas de memoria. Otros estudios señalan que también tenían mayor probabilidad de experimentar síntomas de depresión y deterioro de la salud.

Aunque parece algo incontrolable, lo cierto es que todo esto puede revertirse al cambiar algunos hábitos por otros más saludables, evitando así estos efectos negativos que pueden estar relacionados con esa sensación de sentirnos más viejos de lo que somos. Los expertos apuestan por llevar una vida más activa, en la que se realiza ejercicio físico y se cuida la alimentación, fomentar las conexiones sociales, evitar el tabaco y controlar enfermedades como la hipertensión.

Motivos que hacen que te sientas más viejo

Hay muchos motivos que pueden hacer que nos sintamos más viejos de lo que somos, y la falta de energía derivada de nuestros hábitos es solo uno de ellos. La soledad, sentir que ya no se es útil o el estrés que nos genera el trabajo son otras de las causas que pueden hacer que nos sintamos más viejos de lo que somos, nos hace sentir viejos por dentro y, a veces, también por fuera, porque una apariencia envejecida puede causar esto también. Dejar de aprender cosas, de tener ilusión por descubrir el mundo que nos rodea es otra de las causas. Las personas que tienen dolores o problemas de movilidad también suelen sentirse mayores de lo que son.

La teoría del envejecimiento no lineal explica que no envejecemos de manera constante, sino que es algo que sucede en ráfagas. La ciencia señala además que el cuerpo experimenta dos aceleraciones bruscas en el envejecimiento molecular, a mediados de los 40 y de nuevo a principios de los 60, algo que también podría influir en esa forma de sentirnos.

Además, no dormir lo suficiente también puede influir en este sentimiento. "Las alteraciones en el estado de ánimo y los sentimientos de fatiga también contribuyen a la sensación subjetiva de envejecimiento", explicó el investigador del sueño Dr. Chang-Ho Yun, profesor de neurología en la Universidad Nacional de Seúl en Seongnam, Corea del Sur. "Estos cambios son manifestaciones típicas de la privación de sueño y pueden exacerbar tanto la somnolencia como la percepción de una edad mayor".

Evitar la somnolencia y la falta de energía asociada hará que las personas se sientan menos viejas y más acordes a su edad, lo que tiene beneficios para su salud. Las personas que se sienten más jóvenes viven más tiempo, tienen menos riesgo de depresión y demencia y, en general, son más optimistas.