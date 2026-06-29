Cómo manejar el ghosting a partir de los 50, tanto si lo recibes como si lo haces

Manejar el ghosting a partir de los 50 implica aprender dos formas de elegancia, para Cecilia Martín Psicóloga y autora de ‘Ghosting, celos, rupturas y otros dramas modernos’

Cómo ayudar a tu hijo si es víctima de 'ghosting'

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A los 20, que alguien desaparezca puede vivirse como una humillación rápida, una herida digital, una historia que se desvanece antes incluso de que hubiera empezado. A partir de los 50, sin embargo, el ghosting suele tener un peso bien diferente. No cae sobre una vida todavía por escribirse, sino sobre una biografía llena de amores anteriores, divorcios, duelos, hijos, rutinas, miedos bien aprendidos y una idea bastante clara de lo que uno ya no quiere tolerar. Por eso puede doler más. No porque haya menos fortaleza, sino porque hay menos paciencia para la crueldad innecesaria.

Cecilia Martín, psicóloga clínica experta en terapia sexual y de pareja, directora del Instituto de Psicología Psicode y autora de ‘Ghosting, celos, rupturas y otros dramas modernos’, lo resume con una frase que debería estar pegada en la pantalla del móvil de cualquiera que vuelva a ligar después de años de pareja, separación o viudedad: “Que alguien desaparezca no significa que yo ya no valga para el amor”.

No es una advertencia menor. Muchas personas que regresan al mercado afectivo en la madurez se encuentran con códigos que no formaban parte de su educación sentimental. Crecieron en una época en la que las relaciones se iniciaban cara a cara y, aunque doliera, también solían terminar con una conversación. Hoy basta con dejar en visto, bloquear, espaciar mensajes o responder con monosílabos hasta que el otro entienda (o se desgaste intentando entender) que ya no hay historia.

Cuando el golpe no es solo el rechazo

El ghosting engancha tanto porque no ofrece cierre. Un “no quiero seguir” puede doler, pero permite ordenar el relato. El silencio, en cambio, deja a la mente trabajando a destajo: ¿qué hice mal?, ¿habrá pasado algo?, ¿he sido demasiado intenso?, ¿no debería haber escrito?, ¿volverá? El móvil se convierte entonces en un pequeño altar doméstico al que se acude en busca de señales. Una notificación cualquiera puede activar la esperanza. Una ausencia prolongada puede hundir el día.

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Martín explica que no tiene que ver con ser inmaduro ni desesperado, sino con el modo en que el sistema emocional procesa la pérdida, el rechazo y la incertidumbre. La mente busca una explicación porque necesita clausura. Y, cuando no la encuentra, suele inventar una, casi siempre contra uno mismo.

Ahí está el primer aprendizaje: no convertir la desaparición ajena en una sentencia sobre el propio valor. El ghosting habla más de quien lo hace que de quien lo recibe. Suele revelar evitación emocional, miedo al conflicto, incapacidad para sostener conversaciones incómodas o poca responsabilidad afectiva. Puede que la otra persona no sea malvada; quizá solo sea torpe, cobarde, evasiva o incapaz de decir una frase sencilla. Pero el efecto sigue siendo doloroso.

Por eso, la estrategia no pasa por perseguir una respuesta a cualquier precio. “No necesito una respuesta. Este silencio ya lo dice todo. Puedo quedarme con la duda para siempre y ser feliz”, propone Martín como frase de rescate cuando aparece el impulso de escribir ese mensaje que empieza con dignidad y acaba en reproche. No se trata de fingir indiferencia. Se trata de no entregar el propio equilibrio a la única persona que ya ha demostrado no saber cuidarlo.

Una herramienta práctica es escribir una carta de despedida que no se enviará. No para quedar por encima, ni para provocar una reacción, ni para cerrar teatralmente la historia, sino para que el cerebro entienda que aquello ha terminado. A veces, el cierre más adulto no consiste en recibir una explicación, sino en dejar de pedirla.

Si te lo hacen, no supliques

¿Conviene mandar un último mensaje? Martín recomienda cuidado: muchas veces el “último” abre la puerta a otro, y luego a otro más. Si se decide escribir, debería ser breve, limpio, sin reproches y sin esperar respuesta. Algo que exprese lo vivido y cierre desde un lugar digno. Pero no siempre hace falta conceder ese cameo final a quien ya se ha marchado sin mirar atrás.

La otra cara del fenómeno es igual de importante. Hay personas que hacen ghosting sin reconocerse en la palabra. No desaparecen de golpe, pero empiezan a tardar más, a contestar frío, a evitar planes, a responder con frases huecas. Es el llamado soft ghosting: una retirada por goteo que mantiene viva la esperanza del otro mientras quien quiere irse evita la incomodidad de decirlo.

A partir de los 50 también ocurre. La edad no vacuna contra la torpeza emocional. Hay quien ha pasado media vida esquivando conflictos y espera que el otro “capte la indirecta”. Pero una indirecta sostenida durante días o semanas puede hacer más daño que una negativa clara.

La alternativa no exige escribir una novela rusa ni justificar cada matiz del desencanto. Basta con una fórmula humana: “He disfrutado conociéndote, pero no siento que quiera continuar esta relación. Te deseo lo mejor”. Es breve, no humilla, no abre falsas expectativas y evita dejar a alguien atrapado en una sala de espera emocional.

En las aplicaciones de citas, el consejo de Martín es entrar con propósito. No por aburrimiento, no para tapar soledad, no para comprobar si uno todavía gusta. Las apps pueden ser útiles a los 50, 60 o 70 años, pero se vuelven peligrosas cuando se convierten en un medidor diario de autoestima. No tener matches, no recibir respuesta o sufrir un rechazo digital no dice nada definitivo sobre lo que uno vale. Puede que la otra persona busque otra cosa, no esté disponible emocionalmente o simplemente no haya conexión.

La pregunta previa, dice la psicóloga, debería ser incómoda y honesta: “¿Quiero compartir mi vida con alguien o necesito que alguien me salve de cómo me siento conmigo mismo?”. La diferencia es enorme. En el primer caso hay apertura; en el segundo, una aplicación se convierte en anestesia.

Manejar el ghosting a partir de los 50 implica aprender dos formas de elegancia. La primera, no mendigar presencia donde ya hay ausencia. La segunda, no desaparecer cuando somos nosotros quienes hemos dejado de sentir. Porque amar en la madurez no significa blindarse contra el dolor, sino elegir no multiplicarlo. Y si algo enseña el romanticismo adulto es que la responsabilidad afectiva no se demuestra solo cuando hay deseo, química y promesas, sino también cuando toca irse.