Cinco reglas de oro para viajar con amigas después de los 50

Viajar con amigas a esta edad es una de las formas más poderosas de disfrutar esa libertad recuperada, pero hay reglas no escritas que conviene seguir.

El grupo de amigos que ha viajado a 26 ciudades del mundo por orden alfabético desde hace 30 años

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Hablamos de un fenómeno que tiene nombre propio, el turismo silver. Con cifras que respaldan lo que cualquier grupo de amigas ya intuye. Según un estudio , el gasto turístico de personas mayores de 55 años en la Unión Europea podría alcanzar los 369.500 millones de euros en 2040, lo que representaría un incremento del 111% respecto a 2019.

Pero si nos ceñimos al presente, la agencia Jules Verne ha reportado que el 46% de sus reservas para 2025 ya provenían de viajeros solos, y aproximadamente el 70% de esos viajeros eran mujeres. La guinda llega con otro dato más: el 77% de los mayores de 55 años planean realizar al menos un viaje de ocio en 2026.

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Se trata de mujeres que han terminado de criar, que tienen más tiempo, más criterio y, en muchos casos, más presupuesto disponible. Y que viajan, sobre todo, con amigas. Estas son las cinco reglas que harán que ese viaje funcione.

1.- Con hambre no se toman decisiones

Ni el próximo tour, ni si caminamos "cinco minutitos más", ni si merece la pena hacer cola para entrar al museo. Primero el estómago contento; después, el mundo.

Esta regla, que puede parecer una simple broma, es en realidad la primera línea de defensa de cualquier grupo. El turismo silver tiene como uno de sus pilares el bienestar, y el bienestar empieza por algo tan concreto como no llegar al siguiente punto de interés con las glucemias por los suelos. Las empresas del sector lo saben y afirman que este perfil de viajera "valora la comodidad, pero también la autenticidad y la conexión cultural". Y la autenticidad de un mercado local o de una terraza con vistas se disfruta mucho mejor con algo en el estómago.

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2.- La que organiza el itinerario manda

Se le debe respeto, paciencia, gratitud eterna y café, mucho café. Organizar un viaje en grupo con más de cincuenta años no es un hobby. Es una gestión logística real que incluye conciliar agendas, comparar precios, gestionar preferencias y anticipar imprevistos. Las experiencias turísticas de este perfil se reservan, en promedio, con 35 días de antelación. Alguien ha tenido que ponerse a investigar, comparar, mandar mensajes y aguantar los cambios de última hora. Esa persona merece el título que le corresponde.

3.- Si una dice "id yendo, ya os cojo", se le respeta

No está abandonando el barco, sino que está gestionando su energía con sabiduría. Esta es probablemente la regla más importante de todas, y la más difícil de interiorizar para quienes llevan décadas funcionando en modo colectivo. Viajar con amigas después de los 50 no significa sincronizar ritmo ni número de pasos que se dan. Significa compartir la experiencia con libertad real para dosificar el ritmo.

La industria del turismo senior lleva años respondiendo a esta necesidad. Las propuestas especializadas para viajeras de este segmento priorizan, sistemáticamente, itinerarios flexibles que permiten a cada persona participar en las actividades que le interesen y descansar cuando lo necesite, sin culpa y sin explicaciones.

4.- El descanso como parte sagrada de la agenda

Una siesta de 20 minutos a tiempo salva el día, rescata las rodillas y mantiene intacta la amistad. No es una exageración, es fisiología. El viajero mayor de 55 años permanece más noches en destino que los viajeros más jóvenes, según el estudio del Parlamento Europeo, precisamente porque no tiene prisa y puede darse el lujo de no intentar ver todo en 48 horas. Ese margen temporal existe para algo. Usarlo en recuperación no es perder el viaje: es la única manera de que el viaje dure de verdad.

5.- Lo importante no es recorrer cada metro juntas

Es la complicidad de saber que estáis juntas en esto, aunque una elija quedarse leyendo en el hotel y otra salga a explorar la ciudad. Una quiere museos y la otra perderse en un mercado local, y otra sentarse con un café a ver la vida pasar. La diversidad es el verdadero encanto del grupo.

Esta última regla es, paradójicamente, la que permite que el grupo viaje más y mejor. JourneyWoman, la comunidad internacional de mujeres viajeras mayores de 50 fundada después de que un agente de viajes afirmara que las mujeres no viajaban solas, publica guías específicas sobre cómo disfrutar los viajes en grupo sin renunciar a la autonomía personal. La clave, recogen sus encuestas internas, está en que el deseo de independencia y la necesidad de comunidad no son contradictorios: pueden y deben coexistir en el mismo viaje.

Por qué estas reglas no son negociables

Hay algo que diferencia a los grupos de amigas que viajan juntas a los 55 de los que lo hacían a los 30: la claridad. A los 30 se soportan muchas incomodidades por no querer parecer la aguafiestas. A los 55, esa necesidad de aprobación ha desaparecido en gran medida, y eso es, precisamente, lo que hace que estos viajes funcionen mejor.

El turismo silver ha crecido no a pesar de las limitaciones que impone la edad, sino gracias a la lucidez que la acompaña. Saber cuándo parar, qué importa y qué no, y qué tipo de experiencia se quiere vivir de verdad, es una ventaja competitiva que solo da el tiempo. Las cinco reglas anteriores no son concesiones a la fatiga o al mal carácter. Son el resultado de décadas aprendiendo a conocerse, a las demás y a distinguir lo esencial de lo prescindible.