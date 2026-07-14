El Ministerio de Sanidad actualiza cada año el calendario de vacunación para adultos y establece qué vacunas corresponden a cada franja de edad

Quitar las anginas sin anestesia o vacunas con cicatriz: barbaridades médicas de la niñez que hoy serían impensables

Compartir







El envejecimiento del sistema inmune tiene nombre científico: inmunosenescencia. Es el proceso por el que, a medida que envejecemos, la respuesta del organismo frente a virus y bacterias va perdiendo potencia. Enfermedades que el cuerpo combatiría a los 35 con relativa facilidad pueden, en una persona de 60, derivar en complicaciones cardíacas, neurológicas o respiratorias que acaben desembocando en la hospitalización del paciente. La vacunación en la edad adulta es la herramienta más eficaz para contrarrestar ese proceso.

Herpes zóster: la más importante a partir de los 50

El herpes zóster es quizás la vacuna que más debería preocupar a quien tenga más de 50 años y no esté inmunizado. El virus causante, el herpes zóster varicela, ya lo tienen más del 90% de los adultos españoles en el organismo, y es el mismo virus de la varicela que casi todos hemos contraído de niños y quedó latente en los nervios. Sin embargo, cuando el sistema inmune se debilita, ya sea por edad, estrés o enfermedad, el virus puede reactivarse.

Las consecuencias no son solo el sarpullido doloroso inicial. El riesgo real está en la neuralgia postherpética, que supone un dolor nervioso crónico que puede durar meses o años, y que en muchos pacientes resulta incapacitante. A eso se suman complicaciones potenciales como meningoencefalitis o afectaciones oculares. Cuando hay hospitalización, la letalidad intrahospitalaria es del 8%.

De hecho, el 80,2% de todos los ingresos por herpes zóster en España son en personas de 50 o más años, y el 91,4% de las hospitalizaciones por neuralgia postherpética también se producen en ese grupo de edad. A partir del grupo de 50-54 años, el ritmo de hospitalizaciones aumenta un 20% respecto al tramo anterior.

La buena noticia es que la vacuna disponible en España ha demostrado una eficacia del 97,2% en adultos sanos de 50 años o más contra el herpes zóster, y de más del 88% contra la neuralgia postherpética. En pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, asma, EPOC o enfermedad cardiovascular, la eficacia supera el 80% y podría mantenerse durante 20 años o más.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A esto hay que añadir que existen investigaciones preliminares que apuntan a beneficios adicionales: la vacuna del herpes zóster podría reducir el riesgo de demencia y de eventos cardiovasculares, al proteger frente a la reactivación vírica que puede activar procesos inflamatorios sistémicos.

El calendario 2026 del SNS recomienda la vacunación sistemática a partir de los 65 años, con captación progresiva de cohortes entre 65 y 80 años. Pero la vacuna está indicada para personas inmunocompetentes desde los 50 años, y puede administrarse antes si se solicita en el centro de salud. Son dos dosis, separadas entre 8 semanas y 6 meses. Algunas comunidades como Madrid, Cantabria y Ceuta ya tienen implementada toda la franja de 65 a 80 años; otras avanzan más lentamente.

Gripe: una dosis cada otoño a partir de los 60

La gripe sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad evitable en personas mayores. El calendario 2026 recomienda una dosis anual a partir de los 60-65 años, idealmente al inicio del otoño, antes de que arranque la temporada. También está indicada para embarazadas, personas institucionalizadas, adultos con patologías crónicas y cuidadores. La variante de alta carga o con adyuvante está especialmente recomendada a partir de los 65, ya que genera una respuesta inmunitaria más potente en personas mayores.

Neumococo: el paso que muchos desconocen al llegar a los 65

La enfermedad neumocócica es la primera causa de neumonía bacteriana grave en adultos. A partir de los 65 años, el Calendario de Vacunación 2026 recomienda la vacuna neumocócica conjugada 20-valente (VNC20) para quienes no hayan recibido antes ninguna dosis de esta vacuna. Quienes ya tengan antecedentes de vacunación neumocócica pueden necesitar esquemas específicos. En personas con patologías crónicas o factores de riesgo la indicación se extiende a edades menores y con pautas reforzadas. La hospitalización por neumococo en España supone un coste anual de 12,1 millones de euros solo por el ingreso, y 194,3 millones por sus complicaciones.

VRS: la incorporación más reciente

El virus respiratorio sincitial, el responsable de la bronquiolitis en bebés, también es una causa importante de enfermedad grave en adultos mayores. El Calendario de Vacunación 2026 incorpora su recomendación para personas a partir de los 60 años con determinadas comorbilidades o situación de inmunocompromiso. Es una sola dosis. La Comunidad de Madrid la inició en septiembre de 2025. El resto de comunidades autónomas van incorporándola de forma progresiva.

COVID-19 y tétanos-difteria: los otros recordatorios

Para la temporada 2025-2026, la vacunación frente a COVID-19 se recomienda desde los 70 años con una dosis, y en embarazadas, ajustándose según la evaluación epidemiológica de cada momento. En cuanto al tétanos y la difteria, el calendario establece una dosis de recuerdo en torno a los 65 años para quienes completaron correctamente la pauta en la infancia.

Todas las vacunas del calendario sistemático son gratuitas en la sanidad pública española y se tramitan a través del centro de salud o del médico de cabecera. La consulta con el equipo de Atención Primaria es el primer paso: pueden revisar el historial vacunal, identificar qué vacunas faltan y determinar si hay indicaciones especiales por condición de salud.