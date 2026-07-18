El error financiero más común a partir de los 50 y cómo evitarlo a tiempo, según los expertos

Inés Gutiérrez 18 JUL 2026 - 20:00h.

Hay muchos errores que pueden cometerse y que nos harán mucho más complicado ahorrar para la jubilación

Nunca es tarde para empezar a ahorrar: la importancia de llegar a la jubilación con un colchón económico

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MadridA lo largo de nuestra vida trabajamos para sentirnos realizados, pero también para poder disfrutar de cierta estabilidad y comodidad económica durante nuestra madurez. Las dificultades económicas que se suelen enfrentar durante la juventud tienden a aceptarse más fácilmente, tal vez porque en muchos casos se entiende que se está en pleno proceso de aprendizaje y se cuenta con el apoyo familiar. Pasados los 50, es más habitual ser el proveedor y se espera haber alcanzado cierta estabilidad económica.

Esto no siempre es posible, claro está, en ocasiones porque la situación no es la más adecuada, pero otras veces es porque se cometen ciertos errores financieros que pueden poner en peligro la economía familiar. Errores que son más comunes de lo que pensamos, pero que no tienen por qué ser inevitables. Es posible no cometerlos, sobre todo si se está prevenido y se sabe cuáles son, y también es posible subsanarlos.

El error financiero más común a partir de los 50

Hay muchos errores que pueden cometerse y que nos harán mucho más complicado ahorrar para la jubilación, pero Autumn Knutson, planificadora financiera certificada y fundadora de Styled Wealth, ha explicado en CNBC cuál es el peor de todos los que cometen las personas pasados los 50 años: pensar que ya es tarde para hacer cambios y que ya todo está decidido.

"A los 50 años, todavía tienes tiempo suficiente, si no suficiente, para hacer los cambios que deseas en la vida que deseas ahora o en la vida que deseas en el futuro y para tus 60 y 70 años". Todavía es posible hacer muchos cambios que repercutan positivamente en las finanzas a corto y largo plazo, por lo que rendirse, resignarse o quedarse de brazos cruzados parece ser la peor manera de afrontar las finanzas de cara a la jubilación.

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Intentar ahorrar más, buscar posibles alternativas de inversión, aumentar la inversión en los planes de ahorro o alejarse de las deudas son solo algunos recursos que propone la experta, aunque cada caso tendría que estudiarse de manera personal.

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Otros errores financieros que también conviene evitar

Además de evitar quedarnos estancados y buscar aprovechar los años de vida laboral activa que nos quedan para intentar mejorar nuestras condiciones económicas de cara a la jubilación, hay otros errores que también son bastante frecuentes y pueden hacer que nuestras finanzas se tambaleen, conocerlos y evitarlos puede ser una estupenda idea.

"El error número uno con el dinero es no tener un presupuesto actualizado", reveló Kerry Hannon, coautora de Retirement Bites: A Gen X Guide to Securing Your Financial Future, tal y como recogen en AARP. "Cuando estás en tus 50, estás en tus años de mayores ingresos", explica, lo que puede llevar a que muchas personas aumenten su estilo de vida, ganan más y, por eso, gastan más. Esto impide el ahorro.

Otro error bastante común es no planificar la jubilación con antelación. El ritmo de vida que llevamos en muchas ocasiones no permite pensar a largo plazo, pero si es posible hacerlo, es importante tener en mente cómo queremos vivir una vez que dejemos de trabajar. Esto implica pensar en qué estilo de vida queremos llevar, pero también organizar otros detalles, sobre todo relacionados con los últimos años de la vida y la posibilidad de tener que pagar un cuidador o una residencia.

No tener un fondo para emergencias es otro de los errores más frecuentes; tener una cantidad dedicada a pagar por imprevistos, como la rotura de la caldera o el arreglo de una lavadora, puede ser clave para mantenerse alejado de préstamos y, por tanto, de deudas.

Saber invertir es esencial, por lo que no dejarse aconsejar por cualquiera es un buen consejo a la hora de cuidar nuestras finanzas. Tanto quienes hacen inversiones demasiado riesgosas como quienes tienen todo su dinero en una cuenta con la que no obtienen ningún rendimiento deben pensarse las cosas bien, sobre todo de cara a su jubilación y el ritmo de vida que esperan llevar.

Cuidarse es clave y otro error frecuente que no es sencillo de evitar es caer en estafas y fraudes financieros. Mantenerse informado sobre los timos más frecuentes, estar alerta ante los mensajes que recibimos y evitar compartir información personal, como claves personales o códigos de acceso, será la mejor manera de proteger nuestros ahorros y evitar robos.

Además, hay que evitar priorizar las necesidades financieras de otros sobre las tuyas. Ayudar a los demás es algo que hacemos porque nos sale del corazón, pero es importante asegurarse de que en el proceso no estamos descuidando nuestro propio bienestar, es clave que ese dinero que damos, por ejemplo, a hijos adultos como ayuda, quede reflejado en nuestro presupuesto, para asegurarnos de que nos lo podemos permitir.

Vivir cómodamente los últimos años de nuestra vida es un derecho que hemos ganado con esfuerzo y es mejor evitar los errores que pueden llevarnos a perderlo.