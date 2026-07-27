Guillermo García 27 JUL 2026 - 11:30h.

Dos abuelas cuentan cómo un abrazo de sus nietos transforma por completo cada día en la residencia.

De repente, eres abuelo: hasta dónde debes meterte en la educación de tus nietos

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Una imagen vale más que mil palabras y pocas instantáneas tienen más fuerza que la que capta la relación entre un abuelo y un nieto. O viceversa. Es un lazo que traspasa la foto y que va más allá del cariño. Los abuelos se convierten en parte fundamental de la vida y educación de unos nietos que encuentran en ellos la comprensión, la complicidad y la discreción que muchas veces no tienen en sus padres.

Los abuelos son parte fundamental en la vida familiar. Su ayuda cuando los padres tienen que trabajar se antoja básica y, por ello, cuando son ellos los que requieren de cuidados, los nietos son los primeros que acuden a su rescate. Especialmente en las residencias de mayores, donde las visitas de los más jóvenes transforman la rutina diaria y llenan las habitaciones de alegría.

Hay quien piensa que entrar en una residencia significa cerrar una etapa. Sin embargo, para muchas familias ocurre justo lo contrario. Las paredes cambian, pero los abrazos siguen siendo los mismos. Las conversaciones de siempre encuentran un nuevo escenario y las visitas se convierten en el mejor momento de la semana. Un rato compartido tiene la capacidad de cambiar el ánimo de una persona mayor, de devolverle recuerdos, de hacerle sentir que sigue ocupando un lugar imprescindible dentro de la familia.

En la Residencia Los Ángeles, del Grupo Villamor, en Valladolid, esa escena se repite con frecuencia. Allí viven Angelines, de 87 años, y Pilar, dos abuelas que esperan con ilusión la llegada de sus nietas. No necesitan grandes regalos ni celebraciones. Les basta con ver aparecer una cara conocida por la puerta.

Una alegría diaria y una ayuda "con la silla"

"Cuando viene mi nieta, es algo que me llena de alegría", resume Angelines con la sencillez de quien no necesita adornar una emoción. "Normalmente estoy tranquila, pero cuando viene la nieta, esto se llena de alegría". No hay mejor descripción del efecto que una visita puede tener sobre una persona mayor.

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Su nieta Lucía, de 20 años, conoce bien ese cambio. "Lo notas enseguida. Pasa de estar más triste a estar contenta", explica. Ella trabaja en la residencia, lo que le permite ver a su abuela casi todos los días. Esa cercanía ha hecho que su relación haya cambiado de escenario, pero no de intensidad.

Antes compartían la rutina de cualquier abuela y nieta. "Yo iba de fiesta, dejaba el patín en su casa, luego iba a dormir con ella, nos despertábamos y nos íbamos al mercadillo. Me hacía la comida", recuerda Lucía. Ahora los encuentros tienen lugar en la residencia, pero siguen estando llenos de pequeños gestos cotidianos. Angelines le pide que le ayude a colocarse mejor en la cama, hablan de cómo les ha ido el día y ella, mientras tanto, continúa preocupándose por su nieta. "Rezo mucho para que no le pase nada. Con el patín me da miedo que se pueda caer", cuenta entre sonrisas.

Hay recuerdos que permanecen intactos. Cuando se le pregunta por una visita inolvidable, Angelines no habla de regalos ni de cumpleaños. Piensa en las excursiones organizadas por la residencia. "Cuando me lleva la silla", responde emocionada. Es una imagen sencilla, casi cotidiana, pero resume una relación basada en el cuidado mutuo. Durante años fueron los abuelos quienes empujaron los carritos de sus nietos; ahora son ellos quienes reciben ese mismo cariño de vuelta.

Igual que la vas a ver a casa, la puedes venir a ver aquí. Lo único que cambia es el sitio Residencia Los Ángeles

Lucía cree que visitar a los abuelos en una residencia debería ser algo natural. "Igual que la vas a ver a casa, la puedes venir a ver aquí. Lo único que cambia es el sitio", explica. Y lanza una reflexión que invita a pensar: "Luego pasa algo, mañana no están, y se te queda el cargo de conciencia de no haber venido porque no te ha dado la gana".

Una historia parecida vive Pilar junto a sus tres nietas. Ellas forman parte de su rutina diaria y han convertido las visitas en una costumbre innegociable. "Estoy deseando que vengan y vienen todos los días", dice orgullosa.

Pilar no duda cuando le preguntan qué ha intentado transmitir a sus nietas durante toda la vida. "Les he dado cariño, las he querido mucho". Quizá por eso ahora recibe ese afecto multiplicado. Ellas no solo acuden a verla; también están convencidas de que la residencia ha mejorado su calidad de vida.

"Está muchísimo mejor que en su casa", explica Inma. "Aquí sabemos que está cuidada y controlada". Una percepción que desmonta muchos prejuicios sobre las residencias y pone el foco en algo fundamental: el bienestar de la persona mayor no depende solo de los cuidados profesionales, sino también del vínculo con su familia.

Enseñanzas de toda una vida

María, otra de sus nietas, resume en una frase todo lo que ha aprendido de su abuela: "Hay que ser fuerte, aguantar todo lo posible y ser muy resiliente". Es un aprendizaje que no aparece en ningún libro y que solo puede transmitirse con el ejemplo de toda una vida.

El Día Internacional de los Abuelos, que se celebra cada 26 de julio, sirve para recordar precisamente ese papel silencioso que desempeñan millones de mayores. Según Aldeas Infantiles SOS, el 85 % de los abuelos españoles participa en algún momento en el cuidado de sus nietos y casi la mitad lo hace de forma habitual, dedicando una media de 16 horas semanales. Durante décadas han sostenido la conciliación familiar, especialmente en verano, cuando terminan las clases y muchos padres continúan trabajando.

Sin embargo, la relación entre abuelos y nietos va mucho más allá de la ayuda práctica. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) recuerda que los nuevos jubilados son cada vez más activos, utilizan la tecnología, hacen voluntariado y siguen aportando experiencia y conocimiento a la sociedad. Pero, por encima de todo, continúan siendo el refugio emocional de muchas familias.

Quizá por eso las visitas a las residencias tienen un valor que no puede medirse en minutos. No importa si duran media hora o toda una tarde. Lo importante es que rompen la rutina, generan conversación, provocan sonrisas y alimentan una sensación que todos necesitamos, especialmente cuando cumplimos años: la de seguir siendo importantes para alguien.

Angelines lo resume mejor que cualquier estudio. Cuando le preguntan cuál ha sido la visita más especial de su nieta, responde con una frase que emociona precisamente por su sencillez: "Para mí, cualquier día que la veo es nuevo". No habla de fechas señaladas ni de grandes acontecimientos. Habla de presencia.

Y quizá ahí resida el verdadero significado del Día de los Abuelos. No en los regalos, ni en las flores, ni en las felicitaciones de un solo día. Sino en encontrar un hueco en la agenda para cruzar la puerta de una residencia, sentarse junto a ellos, escuchar las historias que ya conocemos de memoria y recordarles que siguen siendo ese lugar al que siempre merece la pena volver.