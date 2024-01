La madre del joven Álex, en estado vegetativo tras una brutal paliza: "Que paguen por robarle la vida y la salud a mi hijo"

La vida robada de su joven hijo, que ahora tiene 25 años y vive postrado en una cama , y la de ellos mismos, sus padres. Cuando ocurrió la tragedia, Ana Claudia residía en Alemania, a donde se había trasladado desde su Rumanía natal para trabajar. Tan pronto como Eugenio, su exmarido y padre de Álex, le contó lo que había ocurrido, vino a Euskadi y, desde entonces, no se ha separado de él. “Estamos atados a una cama” y las 24 horas del día son “un sin parar” de pastillas, cambiarle, darle la comida y hacer los ejercicios “por mi cuenta, tal y como me enseñaron en la clínica de Barcelona”.

A pesar de que en un principio, todo apuntaba a que Álex no podría superar sus graves lesiones, su fuerza y su juventud le han permitido dar pasos agigantados en la evolución de su estado. También los tratamientos médicos y la ayuda de una donante anónima que le permite completar su recuperación en una clínica catalana. “Lo que tengo, no podría llamarlo vida porque no puedo ni ir al supermercado, no lo puedo dejar solo ni un segundo”, lamenta, pero el brillo le vuelve a la mirada cuando piensa en la sonrisa de su hijo. Solo ese gesto le permite coger impulso para seguir adelante: “Sigo creyendo que algún día se va a recuperar y esta pesadilla va a acabar”.