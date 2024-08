Acusan al obispo de Bilbao de transfobia por decir durante una misa que no se puede "ser hombre o mujer a voluntad"

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, durante la reciente homilía en la Basílica de Begoña, con motivo de la celebración de Día de la Asunción de la Virgen María, realizó unas polémicas declaraciones al afirmar que uno no puede "construir su identidad, ser hombre o ser mujer, o cualquier cosa intermedia o ninguna de ellas, a voluntad, sin referencia al cuerpo con el que hemos nacido" .

El prelado afirmó que "la creencia en la asunción de la Virgen María nos enseña que el cuerpo es bueno, que es esencial a nuestro ser. Nosotros no somos ni hemos sido creados como ángeles. A nosotros Dios nos ha hecho cuerpo".

Según ha subrayado, es " como si el cuerpo no importara , como si uno pudiera construir su identidad, ser hombre o ser mujer, o cualquier cosa intermedia o ninguna de ellas, a voluntad, sin referencia al cuerpo con el que hemos nacido".

"Yo creo que es importante distinguir entre el legítimo reconocimiento de que algunas personas tienen un profundo sentido de insatisfacción y sufrimiento con su cuerpo , y otra cosa muy distinta es intentar imponer la idea de que el cuerpo no tiene nada que decir ", ha señalado.

A su juicio, "se predica una libertad para ser que no tiene ni siquiera que demostrar ni justificar nada, como si efectivamente el puro deseo fuera capaz de crear realidad". "Se nos dice 'tú puedes ser lo que quieras', pero sabemos que no es así porque, si fuera así, la cantera de estrellas del Athletic de Bilbao, masculino y femenino, no estaría nunca a falta de candidatos", ha puesto como ejemplo.