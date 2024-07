Vivian, la hija transgénero de Elon Musk, estalla contra su padre: "Es indiferente y narcisista"

Unas polémicas declaraciones que no tardaron en viralizarse en las redes sociales y que el multimillonario completó en su perfil de X -antes Twitter-, explicando que el joven, que es transgénero y ahora se llama Vivian Jenna Wilson , nació "gay y ligeramente autista".

"Creo que él suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría pasar el asunto sin cuestionarlo. Lo cual no voy a hacer, porque si vas a mentir sobre mí, descaradamente ante una audiencia de millones de personas, no voy a dejar que eso pase así como así", ha apuntado Vivian.