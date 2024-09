Elisabeth Gorrotxategi, tras ganar el premio de mejor queso Idiazabal: "Lo probé y tuve una corazonada"

Elisabeth Gorrotxategi tiene que esconderse durante unos minutos para poder atender la llamada de la web de Informativos Telecinco. Los clientes no dejan de entrar desde primera hora en la quesería que Gorrotxategi y su familia regentan en la localidad alavesa de Ilarduia. La fama de los quesos de La Leze no necesita de publicidad por estos lares, pero haber ganado, por segunda vez (lograron el primer puesto en 2022), el Concurso de Queso Idiazabal de Ordizia ha hecho que hoy el teléfono no deje de sonar y así, es difícil atender.