Un hincha del Athletic elogia el gesto de Borja Iglesias hacia su hijo de 6 años: "Te has ganado el corazón de nuestra familia"

Este pasado domingo, el Celta perdió ante el Athletic, en San Mamés (3-1), pero uno de sus jugadores se ganó para siempre el cariño de un pequeño hincha rojiblanco y de toda su familia. Se trata de Borja Iglesias que, al término del encuentro, tuvo un gesto que este padre y aficionado del Athletic ha querido hacer público en una carta abierta de agradecimiento: " Tú te has ganado el corazón de toda nuestra familia ”.

El jugador gallego al percatarse del mensaje no dudaba en acercarse al pequeño. Su padre en una carta abierta en redes sociales escribía que “él solo quería poder saludarte” y “cuando has podido leer su mensaje y mandarle un saludo, él ya estaba en una nube. No esperaba nada más porque tampoco había pedido nada, venía a dar, a agradecer”.