Lander Cerrillo, el joven vasco encerrado en un búnker en Israel: "Tengo miedo y quiero volver a casa"

La incertidumbre está empezando a minar la moral de Lander Cerrillo , un joven vasco de 24 años que permanece encerrado en su casa de Beerseba , a 45 kilómetros de Gaza. Lleva tres días escondido , conviviendo con el miedo mientras fuera escucha las bombas y las sirenas . Nuestra conversación arranca, de hecho, con la interrupción de una sirena y nos obliga a aplazarla unos minutos, “hasta que estemos seguros”, pide Lander. No es el único español que vive una situación terrible en Israel. La angustia es el denominador común de los que han podido ya salir. No es el caso de Lander.

Este donostiarra llegó a Israel hace año y medio “para cumplir un sueño, que era bailar en una compañía bastante importante aquí”. En las últimas horas ese sueño se ha tornado en pesadilla y ahora solo piensa en regresar a casa. Pero, ¿cómo? La embajada española , a la que “estoy llamando cada media hora, no me ha proporcionado ayuda ”, admite.

Le aconsejan que se desplace hasta el aeropuerto de Tel Aviv para poder coger allí un vuelo que le saque de Israel. Sin embargo, salvar los más de 100 kilómetros que separan la casa de Lander del aeródromo se le antojan “un mundo”. No hay forma de cubrir esa distancia con la seguridad de no ser raptado por Hamás o de no sufrir un bombardeo.