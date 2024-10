Ertzainas, al ritmo de Jennifer Lopez, preguntan al Gobierno Vasco: "¿Y el convenio pa'cuando?"

“Nos faltan manos, nos faltan recursos mientras en despachos cierran acuerdos difusos”, así arranca la letra que continúa de la siguiente manera: “las noches son largas, el frío es brutal y seguimos esperando algo que suene real”, “que no se nos olvide, somos el escudo, defendiendo las calles con un esfuerzo desnudo ”, “queremos respeto, queremos igualdad, luchando juntos por nuestra dignidad”, “bajo la lluvia, bajo la opresión seguimos avanzando sin una solución”, “se alzan las voces, el clamor es mayor, esta es nuestra llamada, escuchen el tambor”

Y ahí, en el segundo 47 de la canción, es cuando llega el momento culmen con su “¿Y el convenio, pa’cuándo? ¿Yeah? ¿yeah? ¿yeah?”, que se repite hasta en cuatro ocasiones seguidas. Por si no hubiera quedado suficientemente claro, tras el estribillo claman un “Queremos convenio digno ya, somos ertzainas, Ertzainas en Lucha”.

“Líneas del frente, cuerpos cansados, queremos lo justo, no estamos pidiendo regalos, es un derecho, no un favor”. “Queremos vivir sin este dolor” o “Este es el grito de quien da la cara por una Euskadi segura que no se compara” y terminan con un “Gora Euskadi, Gora Ertzaintza”.