La incansable búsqueda de Sara para encontrar a su perro Senda tras tres meses desaparecido: "Es como si se lo hubiera tragado la tierra"

“Cada día le echo más de menos”, lamenta Sara Pascua , a la que le cambia la voz cuando habla de su perro Senda : “Es todo amor”, resume. Hace tres meses que no se ven , el tiempo que hace que a este labrador negro de 34 kilos y nueve años “se lo tragó la tierra”, durante un paseo por el monte, pero Sara no titubea ni una sola vez y habla en presente de su perro: “ Enloquezco si pienso que alguien lo ha cogido para hacerle daño ” y, aunque admite que una posibilidad es que “pueda no estar vivo”, ella prefiere confiar en que “antes de que termine el año volvamos a estar juntos”.

“Siempre se adelanta siguiendo a algún animal y me espera en el mismo punto porque yo voy más lenta”, pero aquel día, Senda no estaba esperándola como de costumbre. “Poco antes hubo un trueno gigante y Senda odia los estruendos y suele necesitar estar gente”, explica.

Al no verlo, primero pensó que habría regresado a casa o incluso, que se habría refugiado en casa del vecino, más tarde imaginó que, tal vez, se habría acercado al aparcamiento de la playa de Ogeia, pero nada, Senda no estaba.

La historia de Senda arranca con un abandono, cuando la dejaron en una caja de cartón junto a un contenedor en la Sierra de Madrid, tal vez para compensar tanta crueldad, la vida le puso a Senda a Sara en el camino: “La primera vez que lo vi con un añito, se me paró el corazón, fue un flechazo”, rememora Sara que no piensa rendirse y asumir que todo acabe así. Por eso, pone a disposición de cualquiera que pueda tener una pista del paradero de su labrador, mezcla con pastor alemán dos números de teléfono: 655 979 256 y 629 817 708. "No es mi hijo, es mi perro, pero para mí es mi familia y no voy a parar", zanja.