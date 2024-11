El Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao ha condenado a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de estafa a un hombre que también está acusado de matar, al menos, a cinco varones homosexuales en Bilbao. El procesado sacó dinero y realizó compras por 6.305,16 euros de una tarjeta bancaria, cuyo titular había muerto, pero no se ha logrado probar que el acusado conociera a la víctima.

La Fiscalía solicitó una pena de dos años y seis meses por un delito continuado de estafa por uso fraudulento de la tarjeta; la acusación particular pidió una condena de cinco años -cuatro años y seis meses por un delito de uso fraudulento de la tarjeta de crédito y cinco meses y 29 días por un delito de estafa informática-; mientras la defensa pidió su absolución.

Por otra parte, la juez ha indicado que no ha quedado "suficientemente acreditado" que conociera al titular de la tarjeta, como defendía la acusación particular. A su juicio, no es suficiente para tener esa certeza que el hermano del fallecido dijera que su familiar y el acusado podían conocerse por webs de contacto o que el contacto "Carlos" que figuraba en el móvil de la víctima correspondiera al acusado y que, además, "hubiera sido esta supuesta relación la que hubiera propiciado el que el acusado se hiciera con la tarjeta". Por ello, le condena a dos años y tres meses de prisión por un delito de estafa continuado y le absuelve del resto por los que ha sido acusado. Además, establece el pago de una indemnización de 6.305,16 euros al hermano de la víctima por los perjuicios ocasionados.