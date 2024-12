Maica, Ruvens, Óscar y Adrián son los nominados: tú decides quién será el próximo expulsado con tu voto en la app de mitele

Las últimas nominaciones de los participantes han determinado también quiénes son los primeros finalistas de la edición

La tremenda discusión entre Ruvens y Maica en directo tras la salvación de Óscar: "¡Le has rechazado el abrazo!"

Los concursantes se han enfrentado, sin saberlo, a las últimas nominaciones de 'Gran Hermano'. Tras la expulsión de Daniela, los participantes han nominado en la intimidad del confesionario de la casa y con ello han dictaminado, además, la lista de los primeros finalistas de la edición.

Con la salida de Daniela de la casa, que dejó a Maica en un mar de lágrimas, se terminaba el poder del 'Big bro'. Después, los concursantes repartieron sus puntos entre los que quedaban en la casa. Ante Jorge Javier Vázquez, no faltaron los puntos por conflictos, por estrategias y por revanchas por parte de los concursantes.

Así han sido las nominaciones

Edi: Un punto para Juan porque ya queda muy poca gente y tengo que nominar. Creo que hay mucho acercamiento para la parte de Maica y hay gente que no quiero tocar. Dos puntos a Adri por lo mismo, porque hay gente que no quiero tocar. Tres para Maica, por lo de siempre. Me parece que actúa de malas maneras.

Ruvens: Un punto se lo voy a dar a Juanito. Me jode, pero no queda otra tras haberse ido Daniela. Ayer tuvimos una conversación y si tengo que elegir entre Juan y Adri que es lo único que me queda, prefiero dárselo a Juan. Dos puntos para Maica porque no aguanto su papel victimista, ya no aguanto que se crea la protagonista de este concurso, no aguanto que esté poniendo palabras en la boca que no son... Si criticas a uno, criticas lo que han hecho tus amigas, una detrás de otra, soltando maldades por la boca. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tres puntos para Nerea. Los tres se lo daría a Maica pero va a recibir muchos y para que suban. Me cae muy bien, no se los daría, es muy buena niña pero estos puntos sí que son por estrategia. Y ella me los va a dar a mí, seguramente.

Adrián: Un punto para Nerea. Ya somos nueve aquí y ya toca hacer esto. Dos para Ruvens porque ya veo el rollo que hay. Es mi amigo y lo quiero mucho pero al fin y al cabo estamos en un juego. Sé que va a subirme a mí, a Juan y a Maica. Tres puntos para Óscar por las actitudes que ha tenido estos últimos días. Ayer tuve una discusión con él por una conversación que he tenido ya cinco veces y me ha dicho que sí, que tenía razón, que esto y que lo otro... y luego en vez de bajar, ha vuelto a subir. Yo ya he cumplido como amigo y hay cosas que no van conmigo.

Maica: Un punto para Jorge porque tiene una percepción equivocada y a veces veo que dice cosas sin sentido para apoyar la teoría de los demás. Dos puntos para Edi porque está siempre cuestionándome mis sentimientos y mis miedos con la lechuga y la lejía. Estoy cansada de explicárselo. Tres puntos para Ruvens porque es el cabecilla de la estrategia. He llegado a la conclusión de que él sabe que soy así pero está diciendo y aprovechando cualquier situación para dejarme mal en directo. El otro día me pidió disculpas. Ya van dos directos que lo hace, el dejarme mal.

Nerea: Un punto para Óscar porque le da mucho al pico, habla mucho de la gente y cambia más de opinión que otra cosa. Dos puntos para Ruvens porque ya quedamos pocos, nos nominamos mutuamente. Tres para Adri. Es una persona que me cae bien pero con el tema de Maica creo que va mucho por interés. Creo que hay ocasiones que se acerca a Maica porque es fuerte. Sé que también lo hace de corazón pero ya a las alturas que estamos no sé qué pensar.

Jorge: Un punto para Juan. Es una persona que conocí más tarde que al resto de compañeros. Me llevo bien pero conozco más a otras personas. Dos para Adri. Entre él y yo hubo un pequeño conflicto, algo que me hizo y no me gustó pero entendemos que es un juego. Nos llevamos bien y no nos va a llevar a nada malo. Tres puntos para Maica. Es una persona que intenté conocer durante mi estancia en esta casa. Creo que es buena persona, que tiene buen corazón, pero sí que es verdad que nunca ha abierto sus puertas para conocerme. Le hablé un poco sobre mi vida, que ha sido complicada, y lo que vi en ella es que pasa olímpicamente de conocer a las personas. Se centra más en ella misma y lo único que veo de ella es desfilar por la casa, utilizar la cámara (que la sabe utilizar muy bien) y estar en la habitación rosa. Es una persona que no conozco y que no me aporta nada.

Violeta: Un punto para Adri. Dos puntos para Óscar. Tres para Maica.

Juan: Un punto para Maica. Dos puntos para Ruvens. Tres puntos para Óscar.

Últimos nominados y primeros finalistas