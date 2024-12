No puedo demostrarlo de ninguna manera, pero mi teoría es que si Daniela no hubiera tenido el poder de salvar a un nominado (un poder que caducaba precisamente ayer) seguiría en la casa. Ruvens volvió repescado gritando a los cuatro vientos la consigna de que Daniela tenía un privilegio enorme con el cual tendía una alfombra roja a Maica para que llegase sin sobresaltos a la final. Esa consigna ha calado en la audiencia, que anoche decidía retirar la alfombra a Maica, lo cual no puede ser una condena en la misma medida que el empujón definitivo. Un empujón no para llegar a la final, sino para llevarse el maletín de los 300.000 euros.

La audiencia de este reality funciona mucho por acción-reacción. No voy a explicar la ley de Newton, pero la aplicación en la vida cotidiana del principio de acción-reacción es que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto a la primera. En el plano más teórico diríamos que cuando empujamos a alguien para que caiga a una piscina, nuestro cuerpo tiende a hacer el mismo movimiento en la dirección contraria. Y más relacionado con el reality, si una acción de la audiencia perjudica a determinado concursante reaccionara después beneficiándola. También podemos llevarlo al plano Liam Neeson (que ya ha protagonizado alguno de estos artículos) y pensar, simple y llanamente, en deseos de venganza.

Daniela ha sido 100.000 veces mejor concursante que Violeta

Ayer expresaba mi duda sobre si bajarían el pistón contra Maica una vez se quedase sin alfombra roja y casi descalza. En realidad se ha quedado sola, aunque se lleve bien con Nerea y, de tanto en cuando, con Adrián. No es cierto lo que le dijo Daniela sobre que todavía tiene a Adrián porque ella necesita otra cosa. La apasionante gala de ayer me genera una segunda duda, y es si la audiencia reaccionara como creo llevando en volandas a Maica hasta el final, no solo hasta la final. Evito siempre hablar de injusticias en relación con este concurso, pero que saliera Daniela en duelo contra Violeta me parece, cuando menos, un mal chiste.

Digo más, que anoche se proclamaran finalistas (en realidad, son finalistas de palo porque queda un trecho grande cuando tras la próxima expulsión habrá todavía ocho habitantes en la casa) concursantes como Juan, Jorge, Nerea o (de nuevo) Violeta es el segundo gran chiste de la noche. Los nominados se han echado el programa a la espalda, mientras que los finalistas de palo se echaron a descansar y ver la vida pasar, como la cigarra de la fábula. Es lo que hizo Violeta, que solo ha destacado por su poco fiable relación con Edi. Es ella quien desconfía, no yo, que me da lo mismo. Mientras no estuviera con Edi, Violeta se escondió siempre esperando que fueran los demás quienes se desgastasen hasta ser víctimas de su sobreexposición. La estrategia puede ser lícita, pero en Gran Hermano eso siempre se ha castigado.

Volviendo a mis dudas, la primera me la respondieron Óscar y, sobre todo, Ruvens tras volver Óscar salvado al salón. Los dos amigos siguen muy alterados y atacaban como hienas una vez más a Maica. Lo hacían con mentiras, por no perder la costumbre. Con gravedad, como si se tratara de algo trascendente, estaban acusándola de no haberse despedido de Óscar. Cuando se dieron cuenta del exceso recondujeron el juicio centrándose en que había rechazado darle un abrazo. Repasando las imágenes del momento se puede observar perfectamente que Óscar no muestra en ningún momento la intención de abrazar a Maica. Eso sí, charlan un minuto (o más tiempo) en corro junto a la también nominada Daniela.

Es mentira que Maica rechazara un abrazo de despedida a Óscar

Las acusaciones a Maica son mentira o no tienen ninguna importancia, pero como se engorilan tanto parece que tratasen de un asunto de Estado. Maica está en su derecho a abrazar o no a Óscar. “Ahora como ves que ha vuelto te interesa estar bien con él”, decía Ruvens después de que Maica respondiera al reproche de Óscar de no haberse despedido de él tocando su muñeca y felicitándole por la salvación. Ruvens es un maestro de la hipérbole y en estos casos no duda en expresarse con exageración y altisonancia. Su objetivo es dejar mal a Maica, pero no siempre lo consigue. El mismo Óscar falta a la verdad cuando dice que no se ha despedido de él. Invito a ver las imágenes y comprobar que estuvieron hablando justo antes de irse a la sala de expulsiones. Obviamente, el último momento lo tuvo Maica con su amiga Daniela. Una amiga que, a diferencia de Óscar, siempre le ha sido leal.

Visto lo visto, tengo claro que no van a bajar el pistón, por lo que la recta final puede convertirse en un auténtico infierno para Maica. Eso si nadie lo impide, aunque la ayuda de Adrián y Juan no sé si es suficiente. Uno proactiva y otro reactivamente, apoyan a Maica con demasiada condescendencia hacia las hienas. En cuanto a la tercera ley de Newton, o sea, la acción-reacción de la audiencia, tengo mis dudas. La audiencia ha cambiado y no sanciona ahora las mismas cosas que nos había acostumbrado. Esa forma de acorralar a Maica era castigada antes. También un momento tan singular (por no usar un término más bronco) en el que una concursante intrascendente ve salir a otra que se ha deslomado por el reality.

Que Ruvens no se preocupe de si lo que dice sobre Maica (y hasta ayer sobre Daniela) es verdad o mentira no es lo que más me enerva de él. Tolero mucho menos cosas como que anoche reconociera haber dado tres puntos a Nerea (con quien no ha tenido nunca una mínima discusión) por pura estrategia y cinco minutos más tarde recrimine a Juan que haya sido estratega nominando. Además, se equivoca (y, por tanto, miente) asegurando que le ha dado a él tres puntos. También dio por seguro que pactó sus votos con Adrián y Maica. ¡Pero si le dio un punto a Maica! precisamente. Y a Ruvens dos, no tres.

A Daniela hay que conocerla

El error de Daniela no ha sido decir las cosas tal como las piensa, ni ser ella misma. Esa no es forma de hacer autocrítica por lo que haría bien en reflexionar sobre su concurso en las próximas horas para esta noche dar una respuesta válida. Creo que ha pecado de prepotente, lo cual apenas le han dicho las últimas semanas en la casa (es ironía, que tengo un lector al que le cuesta pillarlas). Por otra parte, Daniela es un personaje especial, una tipa algo extraña, al menos hasta que se la conoce un poco. Igual se expresa con pasmosa claridad y es capaz de cepillarse a cuatro o cinco compañeros al tiempo, que se atasca y no se la entiende nada.

Daniela no se equivocó con Jorge. Si acaso al principio, cuando en la casa espía ella fue la única que hizo por entenderle, mientras las mellizas y Vanessa disparaban a matar contra el fan de los detectores de metales. Tampoco eligió mal sus amistades. Pronto desconfío de Óscar y, de forma admirable, logró evitar caer en sus redes de encantador de serpientes y tahúr del Misisipi. En realidad, su gran error fue elegir el poder que ha terminado acabando con ella en el concurso. Al fin y a la postre ha sido el peor poder de todos. Sin ese privilegio y la insistencia de Ruvens demonizándolo, Daniela no habría estado en el ojo del huracán desde hace un par de semanas, por lo menos.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron unas nominaciones al más puro estilo clásico de Gran Hermano, en la privacidad de la sala de confesiones, sin inmunidades ni otras prerrogativas:

Edi > Juan (1), Adrián (2) y Maica (3)

Ruvens > Juan (1), Maica (2) y Nerea (3)

Adrián > Nerea (1), Ruvens (2) y Óscar (3)

Maica > Jorge (1), Edi (2) y Ruvens (3)

Nerea > Óscar (1), Ruvens (2) y Adrián (3)

Jorge > Juan (1), Adrián (2) y Maica (3)

Violeta > Adrián (1), Óscar (2) y Maica (3)

Juan > Maica (1), Ruvens (2) y Óscar (3)

Como dije antes, Ruvens parecía muy ofendido porque le hubiera nominado Juan. ¿Alguien más piensa que es una pose? Imposible creer que no se lo esperase. No hicieron falta más que los puntos de Maica, Adrián, Nerea y el propio Juan para que Ruvens saliera a la palestra otra vez. Espero que se repita lo de Laura y salga igualmente a las primeras de cambio. A Óscar le nominaron también Adrián, Nerea y Juan, pero en lugar de Maica tuvo votos de Violeta. No sé si se llegará a enterar, pero es la confirmación que le falta para saber que Violeta y Edi no son sus amigos. Adrián estaba condenado desde que se animó a no seguirle el juego a Ruvens y adláteres. No hacer corrillo contra Maica se paga.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos antes de la expulsión y siendo ya un duelo entre Violeta y Daniela estaban así: 54 % y 46 %. Seis puntos que hubiera dado mi brazo izquierdo a que estaban repartidos al revés de lo que fue.