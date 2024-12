El 'bertso' de Aner Peritz, narrando el acoso escolar que sufrió en el colegio, se ha viralizado en Euskadi: “Aquí hacía yo gimnasia y no me cuidaron bien”, “sin correr para no tener que ducharme”, “quieto en la silla”, “con sus gafas y su vergüenza”, improvisaba Peritz ante sus emocionados vecinos de Zarautz.

