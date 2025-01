No hay pastelería en Bilbao que no luzca en sus escaparates y mostradores los pastelitos con base de hojaldre, relleno de crema pastelera, cobertura de merengue italiano y decoración de crema de yema y chocolate, que por aquí llaman carolinas .

“Son superbonitas, es imposible que no se te vayan los ojos a la carolina, aunque esté rodeada de otros deliciosos pasteles”, afirma rotunda Jasone Lavín. Esta bilbaína, que se declara “nada golosa” , admite que le pierde este dulce, uno de los más típicos de la capital vizcaína: “ Es el único que me gusta , el más rico y bonito de todos”, zanja.

Una noche Jasone dejó la máquina trabajando y se fue a descansar. A la mañana siguiente, desconcertada, se encontró con una plancha repleta de “minicarolinas”, de a penas 2,5 centímetros: “Me confundí al programarla y metí mal la medida, me faltó un cero”, confiesa entre risas. Jasone se armó de paciencia y, haciendo gala de las “manitas” que ha heredado de su padre Juanjo y de la vena creativa de su madre Margari, comenzó a pintarlas. “¡Es que no las iba a tirar!”, exclama la bilbaína.