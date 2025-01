A Josemari Jauregi el trabajo duro no le asusta. El despertador para este pastor vasco suena todos los días cuando aún es noche cerrada, hasta el punto de que, cuando aún no son las 11 de la mañana, afirma, como si tal cosa que, “ya he hecho casi todo el trabajo”. En el desempeño de su exigente rutina diaria cuenta con el apoyo de sus perros, que no protagonizan heroicos rescates o arriesgadas incautaciones, pero que son indispensables para el cuidado de sus rebaños. Este 21 de enero se celebra el día mundial del perro de trabajo.