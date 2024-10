'Infernu gasna', el mejor queso de la década, elaborado por Julen Arburua "más cerca del infierno que del cielo"

Escueto en palabras, Julen se explaya cuando oye hablar a uno de sus mayores miedos, el lobo, que aunque por ahora no ha hecho acto de presencia por esta zona, “cada vez está más cerca”, advierte al recordar los últimos ataques registrados en Álava y Vizcaya. “No podemos estar 24 horas vigilando a nuestro ganado”, que tiene que poder pastar. Así, tiene claro que “la convivencia no es posible” y que “de seguir así, el lobo puede que no vaya a desaparecer, pero entonces lo haremos los demás”, lamenta.