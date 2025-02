El pasado mes de mayo de 2024, Jana sintió “que el mundo se me venía encima ”, cuando supo que su hija de cuatro años podría haber sufrido una agresión sexual por parte de uno de sus profesores . Denunció y, junto a ella, lo hicieron otras tres familias que ahora han recibido con “rabia e indignación” la noticia del archivo del caso : “¿ Tenemos que esperar a que tengan ADN dentro de ellas, a que sean dañadas físicamente hasta ese punto y no solo emocionalmente para que la justicia actúe?”, se pregunta esta madre.

A pesar de que hay informes médicos que acreditan posibles agresiones, el magistrado ha ordenado archivar provisionalmente el caso porque, al parecer, no ha quedado suficientemente acreditada la autoría. Los tocamientos a una menor “son un delito, aunque no haya ADN”, protesta Jana, que asegura que "vamos a seguir peleando". Este viernes 14, a las 19 horas, las familias han convocado, en Algorta (Vizcaya), una concentración para reclamar que 'Las niñas no se tocan'.