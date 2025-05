Pero la jarra podría no ser el único foco de plomo en casa de Beatriz Egaña, "porque los análisis que le han hecho a la señora que me ayuda en casa también arrojan niveles altos de plomo y ella no bebe de la jarra", de ahí que desde Salud Pública le haya solicitado salir de casa para seguir la investigación. "Me he ido por piernas", asegura.