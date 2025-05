En el primero de los casos, la agente habría sufrido “ comentarios machistas, presiones y un deterioro de su salud mental que le ha impedido continuar con su labor profesional”, y en el segundo, se ha sometido a la agente en prácticas a "una estrategia de aislamiento y presión psicológica con el objetivo de declararla no apta y expulsarla del cuerpo".

El departamento vasco de Seguridad admitió que se han investigado ambos casos, que entre febrero y marzo se convocó al comité de mediación, pero que no fue posible determinar si llegó a existir acoso laboral. En este sentido, se concluyó que no había indicios de acoso laboral en el caso de la agente en prácticas y en el de la agente de Tráfico se aconsejó “dar traslado a la dirección del cuerpo de la problemática detectada y que se imparta una jornada de sensibilización del uso del lenguaje inclusivo y no sexista”.