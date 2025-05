Redacción Euskadi 24 MAY 2025 - 00:00h.

Medio centenar de bandas actuarán los días 19, 20 y 21 de junio en los escenarios de Mendizabala

Cuenta atrás para el Legends, el festival que presume de "viejuno" y que se celebrará en Bilbao en junio

Vitoria-GasteizGuitarras afiladas, grandes leyendas y mucha chupa de cuero durante los tres días que dura el Azkena Rock Festival en Vitoria. Los días 19, 20 y 21 de junio, la ciudad se convierte en la capital mundial del rock and roll. Tres días de infarto con medio centenar de bandas sobre los escenarios de Mendizabala, pero también con actuaciones gratuitas en el corazón de la capital alavesa, en la Plaza de la Virgen Blanca.

En la 23ª edición del Azkena Rock Festival actuará el legendario John Fogerty con todos los clásicos de su repertorio y en fecha única en España, Manic Street Preachers, también en fecha exclusiva; The Flaming Lips, interpretando Yoshimi Battles the Pink Robots; la icónica Lucinda Williams; el 30 aniversario de The Hellacopters, y al que también se suman hoy Dinosaur Jr, interpretando Without a Sound. Además, tras la buena acogida de la edición 2024, vuelve a Azkena el espacio para familias Txiki ARF y se desvelan los nombres que actuarán en la Virgen Blanca.

Horarios del jueves 19 de junio

El jueves 19, el ARF arrancará con Dinosaur Jr., que interpretarán íntegramente su mítico álbum de 1994, Without a Sound, en un único concierto en nuestras fronteras, donde también sonarán otros clásicos de su repertorio. The Damned, pioneros del punk británico, también en fecha exclusiva, con una de sus formaciones más clásicas. Les sigue la inconfundible voz de Melissa Etheridge, un icono del rock americano desde su debut a finales de los 80. Los estribillos pegajosos de punk melódico de los Buzzcocks, el rock de autor de Quique González, la intensidad de Libe y el mítico Lee Rocker, de los Stray Cats, que se suma al cartel tras la baja de Masters of Reality. En Trashville, la locura garajera de Wau y los Arrrghs!!!, el hardcore medieval de Fléau, la explosiva fiesta italiana de Gogoponies y el ritmo latino de los trogloditas Mambo Rambo calentarán la carpa. El DJ El Chico cerrará la noche con una sesión vibrante.

GOD

19:10h BUZZCOCKS

21:10h MELISSA ETHERIDGE

23:40h DINOSAUR JR. play 'Without A Sound'

RESPECT

18:15h LIBE

20:15h QUIQUE GONZÁLEZ

22:25h THE DAMNED

01:05h LEE ROCKER of the Stray Cats

TRASHVILLE -Trash a go-go!

19:15h MAMBO RAMBO

21:15h FLÉAU

22:30h GOGOPONIES

00:30h WAU Y LOS ARRRGHS!!!

02:00h EL CHICO

Horarios del viernes 20 de junio

El viernes 20, la leyenda John Fogerty encabeza un viernes cargado de historia del rock, junto a la icónica Lucinda Williams, y la explosividad de Public Image Limited. La irreverencia de Turbonegro, la energía punk de C.O.F.F.I.N y la fiesta glam de la recién incorporada al cartel Bobbie Dazzle prometen una noche intensa. Diamond Dogs & Chris Spedding rendirán tributo al cancionero de Little Richard, mientras que Kaotiko celebrará su 25 aniversario con el mejor punk vasco. La Estrella Azul llevará al escenario la banda sonora de la película del mismo nombre, un homenaje al líder de Más Birras y su legado musical. Psilicon Flesh rescatará su cruce de metal, pop y grunge, mientras que Reckless Kelly debutarán en España con su country red dirt. Robert Jon & The Wreck aportará su electrizante rock sureño, y Sarria representará la frescura del pop rock español. En la carpa de Trashville, los misteriosos Los Straitjackets presentarán su propuesta enmascarada a ritmo de surf. El electro-rock teatral de Escape-ism, el punk poligonero de Las Jennys de Arroyoculebro y el rhythm & blues primitivo de Thee Scarecrows Aka pondrán el broche a la noche. También en Trashville, la programación de Txiki ARF brindará conciertos, talleres y actividades infantiles en este punto de encuentro para familias. Como es habitual, la noche se prolongará con la selección de canciones a cargo de DJs de renombre como Alta Tensión DJs, Borja Nihil, Miss Strychnine y Rock Nights.

GOD

17:30h SARRIA

19:20h RECKLESS KELLY

21:40h LUCINDA WILLIAMS

00:25h JOHN FOGERTY

RESPECT

18:25h LA ESTRELLA AZUL Live

20:25h PUBLIC IMAGE LIMITED

23:05h TURBONEGRO

02:00h KAOTIKO

LA SALVE

18:00h PSILICON FLESH

19:20h BOBBIE DAZZLE

20:50h C.O.F.F.I.N

23:20h ROBERT JON & THE WRECK

01:55h DIAMOND DOGS & CHRIS SPEDDING play Little Richard

TRASHVILLE -Trash a go-go!

18:30h LAS JENNYS DE ARROYOCULEBRO

20:00h THEE SCARECROWS AKA

22:30h ESCAPE-ISM

01:00h LOS STRAITJACKETS

02:30h ROCK NIGHTS

04:30h MISS STRYCHNINE

TRASHVILLE - Rat Hole

17:30-20:30h TXIKI ARF

02:00h BORJA NIHIL

04:00h ALTA TENSIÓN DJs

Horarios del sábado 21 de junio

El sábado 21, en Mendizabala, el sábado promete ser inolvidable con la combinación de hits y nuevas canciones de Manic Street Preachers y la psicodelia de The Flaming Lips, que interpretarán íntegramente su influyente álbum ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’. La elegancia ‘crooner’ de Richard Hawley, la electricidad de unos The Hellacopters celebrando tres décadas en activo, la autenticidad country de Margo Price -en su primera y exclusiva visita a España-, y la única parada española de la gira de despedida de Cherie Currie, que regresa para hacer justicia a los himnos de las legendarias The Runaways de quienes fuera cantante, convierten la jornada en una celebración del mejor rock. The Chesterfield Kings traerán su garaje clásico, Dead Kennedys aportarán su punk político, y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba desplegarán su «kinkidelia», esa original mezcla de flamenco, rock andaluz, psicodelia y rock progresivo. Eh, Mertxe! sacudirá el escenario con su actitud canalla, y Ezezez mostrará por qué es una de las bandas emergentes más prometedoras. The Lemon Twigs rescatarán las mejores melodías de los 60, mientras que The Pill, el joven dúo femenino de la Isla de Wight, tirará de frescura punk. Trashville acogerá la energía primitiva de The Neanderthals, el caos sonoro de The Devils, el delirio de The Sex Organs y el punk explosivo de Wallaroos. Las primeras horas de la tarde serán terreno de Txiki ARF, un espacio pensado para disfrutar del rock en familia en la segunda carpa Trashville. La noche se cerrará con una sesión de lujo a cargo de DJs expertos en incendiar la pista. A saber: Bilba Grotbill, DJ Bone, Malandra y Nat Simons Jukebox.

GOD

17:30h EH, MERTXE!

19:05h RICHARD HAWLEY

21:30h THE FLAMING LIPS play 'Yoshimi Battles the Pink Robots'

00:20h MANIC STREET PREACHERS

RESPECT

18:15h THE PILL

20:20h THE LEMON TWIGS

22:55h MARGO PRICE

01:55h THE HELLACOPTERS 30th Anniversary

LA SALVE

18:00h EZEZEZ

19:20h CHERIE CURRIE plays The Runaways

21:00h THE CHESTERFIELD KINGS

23:20h DERBY MOTORETA'S BURRITO CACHIMBA

01:50h DEAD KENNEDYS

TRASHVILLE -Trash a go-go!

18:30h WALLAROOS

20:00h THE SEX ORGANS

22:15h THE DEVILS

00:50h THE NEANDERTHALS

02:30h MALANDRA

04:30h NAT SIMONS JUKEBOX

TRASHVILLE - Rat Hole

17:30-20:30h TXIKI ARF

02:00h DJ BONE

04:00h BILBA GROTBILL

Entradas

Este año, además del Bono Gaztea, para menores de 23 años, se lanza el Bono Cuadrilla, pensado para los grupos de amigos del festival: al comprar cinco bonos, recibirán seis. También se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada gratuita para menores de 14 años. El festival ofrecerá viajes organizados en autobús desde ciudades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua.

