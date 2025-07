Maitena Berrueco 02 JUL 2025 - 07:00h.

Barakaldo instala cepos de gel en los puntos de anidamiento y no descarta una desinfección nocturna

Qué significa que aparezcan cucarachas en tu casa: por dónde entran y cómo evitar una plaga

Compartir







BilbaoMenchu ha abierto su peluquería, en el número 18 de la calle Magallanes de Barakaldo, como cada día, sin imaginar que tras la puerta iba a encontrarse con una desagradable sorpresa: “Casualidad, nada más llegar esta mañana he visto una cucaracha dentro de la pelu”, relata sin disimular el rechazo que, como al común de los mortales, le generan estos insectos.

Se trata del primer ejemplar que ve este año y, aunque no le ha pillado de imprevisto, ya que algunas de sus clientas ya le habían alertado de la presencia de estos indeseables visitantes por el barrio, sí le ha sorprendido “que apareciera de día, porque por lo general, salen por las noches”. Termitas, chinches apestosas o moscas, otras de las plagas veraniegas que han tomado localidades vascas los últimos veranos.

PUEDE INTERESARTE Las termitas se instalan en el centro de Barakaldo y amenazan varios bloques con estructura de madera

Efectivamente, estos insectos son extremadamente hábiles para esconderse y durante el día suelen evitar ser vistas. Sin embargo, con cierta frecuencia se las ve en portales, locales y domicilios particulares. Las cucarachas tomaron en 2024 algunos barrios de la localidad fabril.

Vuelven con las tormentas y el calor

Menchu tiene su negocio en el epicentro de las zonas afectadas por la presencia de cucarachas: calle Magallanes, Corazón de María y Albéniz, asegura que todos los años “con el calor vuelven”, pero espera que no se repita la plaga del año pasado, porque “son asquerosas”.

PUEDE INTERESARTE Zizurkil, el municipio de Guipúzcoa que lucha contra el asedio de las moscas este verano

Más suerte han tenido en el Centro de Estética Amaia Abad, donde “todavía no he visto ninguna, ni ganas” y sabe bien de lo que habla porque ella es una de las que en 2024 sufrió la plaga de cucarachas que invadió algunos barrios de Barakaldo. “Me dan muchísimo asco y por suerte, en casa no llegué a encontrar ninguna, pero sí en el portal y por las escaleras”, recuerda, mientras cruza los dedos para no toparse este verano con ninguna.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los profesionales que se dedican a la erradicación de plagas, saben que esta es una época propicia para la aparición de cucarachas, más como consecuencia de las tormentas que del propio calor, “las tormentas hacen que se llenen las cañerías y salgan”, advierte Asier que trabaja en la empresa de fumigación y control de plagas AFI desinfecciones S.L.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el sector admiten que están percibiendo en los últimos días un incremento de consultas al respecto. Para desasosiego de los afectados, este profesional advierte que “los insecticidas que venden en cualquier superficie comercial sirven para lo mismo que el clásico zapatillazo”, es decir, te libra del ejemplar sobre el que actúas pero no del resto de la comunidad de insectos. Las cucarachas son una plaga “compleja de eliminar en Barakaldo”, apuntan desde Anticimex, empresa de control de plagas radicada en esta localidad vizcaína. Las definen como “muy escurridizas” y capaces de “esconderse muy bien”, así “suelen merodear por nuestras cocinas y baños, sobre todo de noche” para evitar ser vistas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cepos de gel y desinfecciones nocturnas

Para acabar con estas cucarachas, “grandes y negras”, la única opción es, en palabras del propio Asier, “una actuación integral sobre el alcantarillado municipal”, porque “de nada sirve que yo trate una arqueta si la red general está infestada”.

Desde el Ayuntamiento insisten en que, desde principios del mes de junio, “se viene actuando” con la instalación de cepos de gel en los lugares habituales de anidamiento para “mitigar la situación”, aunque reconocen que “la ola de calor” que viene azotando Euskadi durante las últimas jornadas “puede aumentar su proliferación”. Por eso, fuentes municipales apuntan a que una vez se analicen los resultados de esos cepos se planteará "realizar una desinfección nocturna".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.