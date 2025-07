Maitena Berrueco 07 JUL 2025 - 07:00h.

BilbaoGorka Alday es el artesano vasco que ha encordado las raquetas de la mayoría de los mejores tenistas del mundo. Un profesional capaz de combinar la capacidad de concentración con la destreza de sus dedos, capaces de trenzar “las cuerdas que son como cables duros” aportando la tensión exacta para que la sensación de los tenistas durante el juego sea óptima.

El de Portugalete, aunque afincado en Huesca desde hace años, aprendió el oficio de un encordador de Zaragoza y con los años ha ido perfeccionando la técnica de trenzado de las cuerdas hasta hacerse un nombre en el circuito de los grandes torneos.

“Trabajaba en una tienda y me invitaron a un torneo, les gustó como trabajaba y a partir, de ahí me ofrecieron ir a Mutua Madrid, a Roland Garros y a Winbledon”, recuerda. Sin ir más lejos, este sábado viaja a Winbledon, es su sexta vez trabajando en el torneo más antiguo del mundo. Las cinco primeras, como encordador y este año, actuará como nexo de unión entre los jugadores y los encordadores.

"Me temblaban las manos"

Serena Williams, Federer, Djokovic y Rafa Nadal han disputado partidos con las raquetas encordadas por las virtuosas manos del vizcaíno. De hecho, en 2019 “me asignaron las raquetas de Rafa Nadal todo el torneo”, no era la primera vez que encordaba para el de Manacor, pero el encargo “hizo que me temblaran las manos”. Tras trabajar para prácticamente todos los jugadores masculinos y femeninos, admite que solo se le ha escapado Roddick.

La tarea de encordadores como Gorka es invisible para los espectadores de cualquier Gran Slam, pero vital para que el jugador dé en pista lo mejor de sí mismo, y es que, según explica, “todas las sensaciones del tenista las percibe a través del cordaje de la raqueta”. Por eso, cada uno tiene sus preferencias a la hora de elegir el momento en el que realizar el encordaje o la tensión exacta que quiere para el entramado de cuerdas de su raqueta.

En torneos como Roland Garros, donde Gorka Alday ha trabajado en siete ocasiones, o Wimbledon, donde lo ha hecho otras cinco como encordador, “los primeros días es un follón extraordinario”, confiesa y añade, “en ocasiones, lo son también en la recta final porque se reduce el número de encordadores y aumenta el trabajo para los que se quedan”. En una jornada de Gram Slam, calcula que se pueden armar unas 600 raquetas diarias, a razón de 35 raquetas por encordador, “la media suele ser cinco raquetas cada dos horas”, es decir, poco más de 20 minutos para cada una.

“Las manos sufren un montón” porque las cuerdas “son como cables muy duros”. En su tarea por transmitir a la raqueta la presión que quiere el jugador, Gorka utiliza los dedos “que se me hinchan muchísimo durante el proceso” y por supuesto, se ayuda de algunas herramientas como una pinza de retención, para sujetar el cordaje, unos alicates de corte; pinzas curvas; un punzón de peinar para alinear las cuerdas y un punzón afilado.

Tripa de vaca

El cordaje es una goma que cuando se sobreestira pierde tensión y que, a veces, se rompe por fricción. El material del que están hechas las cuerdas de una raqueta puede ser fibras naturales o sint éticas. En el primer caso, se emplea la tripa de vaca, "la membrana de los intestinos, serosa, y tiene unas propiedades elásticas muy buenas, aunque es más delicada y cara", explicado que se necesitan dos vacas para un cordaje de 12 metros", explica. Por su parte, las cuerdas de poliéster son más duraderas, pero "para mí siempre es especial trabajar con tripa, requiere más mimo", puntualiza el artesano.

Gorka acaba de pasar unos días en Euskadi trabajando en el torneo ITF Laukariz, que se celebró entre el 16 y 22 de junio; y en el Open Kiroleta - Bakio Udala Saria, torneo decano del tenis vasco, integrado dentro del circuito ITF World Tennis Tour. Este es el segundo año que viene a Euskadi a trabajar y “me he sacado una espinita” porque “me daba rabia no haber trabajado nunca en casa”, pese a haber recorrido medio mundo, trabajando como encordador en Roland Garros, Winbledon y más de 60 torneos ATP y WTA.

