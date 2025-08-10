El accidente se ha producido sobre las 7:20 horas en la carretera nacional 124 en sentido Logroño

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave al colisionar dos vehículos este domingo en la carretera nacional 124 a la altura de Berantevilla, Álava.

El accidente se ha producido sobre las 7:20 horas de esta mañana en sentido Logroño, y la N-124 ha permanecido cortada en los dos sentidos hasta las 10:45 horas, por lo que el tráfico ha sido desviado por vías secundarias, según ha informado la Ertzaintza.

La persona herida en el accidente ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Txagorritxu y los cuerpos de los dos fallecidos al Instituto Anatómico Forense, en Vitoria, para la realización de las autopsias.