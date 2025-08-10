Logo de InformativosInformativos
Euskadi
Accidente de Tráfico

Dos fallecidos y un herido grave en una colisión entre dos vehículos en Berantevilla, Álava

Agentes Ertzaintza en accidente de tráfico
Imagen de archivo de agentes de la Ertzaintza durante una intervenciónErtzaintza
Compartir

BilbaoDos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave al colisionar dos vehículos este domingo en la carretera nacional 124 a la altura de Berantevilla, Álava.

El accidente se ha producido sobre las 7:20 horas de esta mañana en sentido Logroño, y la N-124 ha permanecido cortada en los dos sentidos hasta las 10:45 horas, por lo que el tráfico ha sido desviado por vías secundarias, según ha informado la Ertzaintza.

PUEDE INTERESARTE

La persona herida en el accidente ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Txagorritxu y los cuerpos de los dos fallecidos al Instituto Anatómico Forense, en Vitoria, para la realización de las autopsias.

Temas