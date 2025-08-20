Redacción Euskadi Europa Press 20 AGO 2025 - 02:00h.

Destinará 2,2 millones para la inserción laboral de personas desempleadas de más de 50 años

Pedro Cereceda encontró trabajo a los 53, tras cinco años en paro

El Servicio vasco de Empleo-Lanbide subvencionará las contrataciones de licenciados desempleados mayores de 50 años con 18.900 euros. Una partida que se reducirá en el caso de mayores de 50 sin empleo y con Educación Secundaria Obligatoria o Sin Estudios. En total, se destinarán 2,2 millones de euros para promover la contratación en centros de trabajo de Euskadi de personas desempleadas, de 50 o más años de edad. El SEPE ofrece una ayuda de 570 euros durante los primeros seis meses a desempleados entre 30 y 55 años que hayan agotado el paro.

Las empresas ya pueden presentar las solicitudes de ayudas. Los requisitos que deben cumplir las personas contratadas son los siguientes: tener una edad igual o superior a 50 años; estar desempleada, inscrita y de alta como demandante de empleo en Lanbide o en el servicio público de empleo correspondiente el día anterior a la fecha de inicio del contrato (se considerará como desempleada la persona que no conste de alta en ningún régimen de la Seguridad Social); y disponer de un perfil profesional adecuado para el desempeño del puesto a contratar.

Las ayudas, de carácter retroactivo, se aplicarán a los contratos de trabajo a partir del día 1 de enero de 2025. El importe máximo subvencionado será de 6 meses para los contratos temporales y de 12 meses para contratos cuya duración sea indefinida, y finalizará, en todo caso, el 31 de octubre de 2026. La cantidad subvencionada dependerá de la duración del contrato y de la titulación académica o estudios realizados por la persona contratada, necesarios para el desempeño del puesto de trabajo.

Duración del contrato y titulación

Así, la dotación máxima, 18.900 euros, se dará en caso de contratación indefinida de personas con Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Máster-Plan Bolonia Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado Universitario-Plan Bolonia, mientras la contratación de desempleados con Educación Secundaria Obligatoria o Sin Estudios por un plazo de seis meses o menos contará con una ayuda de 2.500 euros.

Los recursos económicos destinados a esta convocatoria ascienden a 2.200.000 euros, de los cuales 1.485.000 euros corresponden al crédito de pago de 2025 y 715.000 euros al crédito de compromiso para 2026, del presupuesto de Lanbide.