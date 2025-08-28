La pequeña sufrió un cuadro clínico compatible con el síndrome del niño zarandeado

Un juzgado de instrucción de Tolosa acordó la suspensión de la patria potestad de los padres

GuipúzcoaLa Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado una pena de siete años y siete meses de cárcel para cada uno de los padres de una niña de dos meses, a quienes se les acusa de un intento de asesinato en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando la menor fue zarandeada violentamente por uno o ambos progenitores, lo que le provocó lesiones graves que pusieron en riesgo su vida y la obligaron a ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Donostia.

Según el relato de la Fiscalía, los padres de la niña zarandearon a la bebé “fuertemente”, conscientes del daño potencial que esto podía causar. La sacudida se produjo al menos en una ocasión, y como consecuencia de ello, la pequeña sufrió un cuadro clínico compatible con el síndrome del niño zarandeado, que incluyó estatus epiléptico, hematomas en la cabeza, hemorragias retinianas e hipertensión intracraneal. Los médicos que atendieron a la niña concluyeron que su vida estuvo en peligro debido a las lesiones sufridas.

El 10 de noviembre de 2023, un juzgado de instrucción de Tolosa acordó la suspensión de la patria potestad de los padres, y la custodia de la niña fue asumida por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que también supervisó las visitas de los padres en el hospital. Posteriormente, el 16 de enero de 2024, se delegó la guarda provisional de la menor a sus tíos maternos, con quienes reside ahora fuera de Euskadi.

El juicio se celebrará en septiembre

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en la Sección Primera, entre el 8 y el 11 de septiembre de 2025. Durante las cuatro sesiones, los padres enfrentan acusaciones de tentativa de asesinato y maltrato infantil. Además de los procesados, declararán como testigos varios técnicos de protección de la infancia, ertzainas y los médicos que atendieron a la bebé en el hospital.

La Fiscalía también solicita que los padres sean privados de la patria potestad de manera permanente y que indemnicen a su hija con 5.500 euros por los daños sufridos.