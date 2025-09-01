Redacción Euskadi 01 SEP 2025 - 11:44h.

Se investigan las causas del aparatoso accidente que no ha ocasionado heridos

BilbaoTremendo susto el que se han llevado este fin de semana los vecinos del municipio vizcaíno de Sondika, al ver como un camión de bomberos se precipitaba por una ladera y quedaba volcado en un parque infantil. El siniestro no ha causado heridos, incluso la persona que estaba dentro ha resultado ilesa, al contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasiones.

Solo la hora a la que se produjo este suceso evitó que tornara en tragedia. Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el incidente se registró sobre las 06:20 horas de este pasado domingo, en una zona restringida y por causas que aún se desconocen.

El siniestro, a pesar de lo aparatoso, no ha causado heridos. Ni siquiera la persona que se encontraba dentro del vehículo en el momento de la caída ha sufrido daños.

Aena que se encarga de gestionar el camión de bomberos, analiza que ha podido ocurrir para que el camión de bomberos cayera desde una de las vías de servicio del antiguo aeropuerto de Sondika y se precipitara llevándose por delante todo lo que encontraba a su paso, desde un muro a un banco, hasta volcar en la zona de juegos. Fue necesaria una grúa de grandes dimensiones para poder retirar el camión de bomberos.