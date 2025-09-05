La enigmática pintada que se repite en varias calles de Vitoria y desconcierta a sus vecinos

Redacción Euskadi 05 SEP 2025 - 06:00h.

El número '1283' se repite estampado en la calzada junto a pasos de cebra de la capital alavesa

Vitoria-GasteizLas prisas propias de quienes transitan a diario por la ciudad hacen que a muchos les haya pasado desapercibida la 'nueva señalización horizontal' que, estos días, lucen algunas calzadas en Vitoria.

Junto a los habituales y reconocibles pasos de cebra, alguien ha estampado el número 1283 junto a siluetas de personas caminando o andando en bicicleta. Un nuevo símbolo que, para tranquilidad de los conductores, no parece responder a un cambio en la normativa de circulación ni nada semejante, sino más bien al cebo de una campaña de protesta o reivindicación.

Un enigmático dibujo que sí ha atraído la atención de aquellos que aún caminan por la ciudad sin estar con la vista fija en la pantalla del móvil. Aquellos que se han dado cuenta de la proliferación del misterioso '1283' sobre la calzada de distintas calles de la ciudad, se preguntan qué significado encierra ese número que, en la mayoría de las ocasiones, aparece en el interior de un bocadillo, de los que en las viñetas de los comics sirven para entablar diálogos entre los distintos personajes.

Por el momento, se trata de un misterio. Ningún colectivo o vecino ha reivindicado la acción y, por tanto, se desconoce a qué alude exactamente esa cifra. Habrá que esperar para descubrir si sus autores tienen a bien desentrañar el misterio y dar respuesta a la pregunta que hoy se repiten muchos vitorianos.