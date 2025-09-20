Redacción Euskadi Europa Press 20 SEP 2025 - 03:00h.

El título de 'padre de la provincia' fue otorgado en 1936 al dictador y al general golpista

Un alcalde alavés se niega a borrar el lema franquista 'caídos por Dios y por España'

Vitoria-GasteizTras 89 años, Álava despojará al dictador Francisco Franco y al general golpista Emilio Mola de sus títulos honoríficos. La Diputación alavesa ha dado los primeros pasos para que las Juntas Generales retiren el título de 'Padre de la Provincia', otorgado en 1936, a Franco y Mola, una distinción "equivalente a la de diputado general honorario u honorífico". La capital, Vitoria, decidió recientemente borrar del callejero a cinco hombres vinculados al franquismo.

En el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, la institución alavesa considera que "ese título no debe mantenerse más en el tiempo" y justifica la retirada porque "nunca debieron de ser padres de la provincia".

En concreto, estas distinciones se produjeron a finales del año 1936, cuando el órgano no democrático franquista, antecesor de lo que hoy en día son las Juntas Generales de Álava, concedió al dictador Franco y al general Mola el título de 'padres de la provincia', que ahora las Juntas Generales de Álava votarán a favor de retirarles.

Más anulaciones

Pero la anulación de nombramientos y distinciones no se quedará ahí y la Diputación Foral de Álava va a encargar un análisis histórico riguroso sobre los títulos otorgados a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, para "proceder a su anulación".

La voluntad de la Diputación Foral de Álava es la de retirar todas las distinciones otorgadas desde la institución que sean incompatibles con la ley de Memoria vasca y con los principios democráticos.

"Creo que hoy es más necesario que nunca. Ahora, cuando en nuestro entorno vemos que la extrema derecha florece, que cada vez más hay personas que apoyan políticas que nos retrotraen aquel tiempo, es más importante que nunca mantener la memoria y homenajear a estas personas", ha reivindicado González.